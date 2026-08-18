Управляваният от гръцка компания петролен танкер "Скирос" от клас "Суецмакс", с капацитет около 1 милион барела петрол, е бил атакуван в Черно море след натоварване на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск, предаде агенция Блумбърг, цитирана от Укринформ.

Макар че КТК да транспортира предимно казахстански петрол, въпросното количество петрол е било с руски произход. Атаката, почти сигурно украинска, е станала в неделя в близост до терминала.

Базираната в Атина компания, регистрирана в "Екуазис" (Equasis) като управител на "Скирос", заяви, че в резултат на инцидента няма ранени или замърсяване и че собствениците на кораба са били уведомени за него. Компанията отказа да даде повече коментар, предаде БТА.

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на КТК - ключов канал за износа на казахстански суров петрол - след почти триседмично затишие.

Украйна спря атаките, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс поиска това в разговор с Володимир Зеленски. Ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск бяха след искането му, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи миналата седмица в. "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.

Ванс е поискал от президента Володимир Зеленски да спре атаките по време на разговор на 31 юли, съобщиха украински официални лица и други хора, запознати с въпроса. Властите в Киев са се съгласили да не атакуват инфраструктурата на Каспийския тръбопровод или неруски кораби, стига тези плавателни съдове да не са под украински санкции и да не превозват руски петрол или други руски товари. Суровият петрол от Русия обикновено съставлява между 5 и 10 процента от износа на КТК, отбелязва Укринформ.

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