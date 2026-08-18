Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво за периода на управлението му.

Повечето американци смятат, че войната на САЩ с Иран ще продължи още дълго време, сочи последното публикувано социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Едва 33% от респондентите казват, че одобряват политиката на президента, докато 64 на сто не я одобряват.

След като се завърна в Белия дом миналата година с рейтинг на одобрение малко над 50%, популярността на Тръмп рязко спадна тази година след неговото решение да удари Иран заедно с американския съюзник Израел, пише БТА.

Последвалият конфликт парализира една пета от глобалната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна американските домакинства.

Това се отрази и на съюзниците на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса по време на междинните избори през ноември.

Тръмп, чиито предизборни обещанията бяха да обуздае инфлацията и да не започва безкрайни войни, първоначално твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици и уверяваше, че това е единствения начин да се попречи на Техеран да се сдобие с ядрена бомба, което да стане заплаха за света.

Иран обаче показа твърдост и устоява на морската блокада, която Тръмп му наложи, посочва Ройтерс.

Само преди часове Тръмп заплаши с удари и Оман, ако се договори окончателно за движението през Ормузкия проток.

Дир.бг