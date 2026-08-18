13-годишно момче е пострадало при пътнотранспортно произшествие около 11:00 часа вчера в село Златар, съобщиха от полицията.
Детето излязло внезапно с велосипеда си от черен път в края на селото и навлязло на пътното платно, по което се движел лек автомобил Фолксваген Голф с шуменска регистрация. Водачът не успял да спре и велосипедистът се ударил в предната част на автомобила.
Пострадалото момче е откарано за преглед в МБАЛ-Шумен. Установена е фрактура на подбедрицата на левия крак. Детето е настанено за лечение, без опасност за живота.
Водачът на автомобила, 49-годишен мъж от село Суха река, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Голф това стига
Анонимен
Ти и колело нямаш,и завиждаш
Анонимен
Голфа няма нищо общо с неразумното дете,да не ти идва до главата,преди години в мен странично във вратата се удари едно хлапе,бях спрял даже и го гладам,че е забило поглед в педалите,колата работи,не смея да натисна клаксона,за да не го стресна,после каква олелия беше,поне 1 час ми отне и сумати нерви.
ШУМ.БГ
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