13-годишно момче е пострадало при пътнотранспортно произшествие около 11:00 часа вчера в село Златар, съобщиха от полицията.

Детето излязло внезапно с велосипеда си от черен път в края на селото и навлязло на пътното платно, по което се движел лек автомобил Фолксваген Голф с шуменска регистрация. Водачът не успял да спре и велосипедистът се ударил в предната част на автомобила.

Пострадалото момче е откарано за преглед в МБАЛ-Шумен. Установена е фрактура на подбедрицата на левия крак. Детето е настанено за лечение, без опасност за живота.

Водачът на автомобила, 49-годишен мъж от село Суха река, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ