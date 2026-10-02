МВР разби група за нелегален трафик на мигранти, задържани са 22-ма български и чуждестранни граждани, съобщиха на брифинг директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов и директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков.

Във финалната фаза на акцията са участвали около 140 служители на "Гранична полиция" и "Национална полиция". Сформирани са 22 екипа, включващи униформени полицаи, оперативни служители, разследващи и специализирани полицейски сили.

Повечето от задържаните са сирийски граждани, но има и граждани на Иран, Ирак, Алжир, Мароко и Тунис. Арестувани са при акция от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на 1 октомври рано сутринта на множество адреси в София, обясни на брифинга Антон Златанов.

Групата използвала, както зелените граници, така и граничните пунктове на страната ни, мигрантите били превозвани в транспортни средства с тайници.

Общо сме документирали 10 случая, по които се водят разследвания за трафик на мигранти, добави Златанов. Той обясни, че функциите в групата били разпределени - едни се занимавали с транспорта, други с настаняването им. Мигрантите от Азия били извеждани главно към Румъния, а тези от Африка - съм Сърбия.

Част от хората вече имали предоставен статут на бежанци, но въпреки това многократно правели опити да бъдат изведени нелегално от България, каза Златанов. И посочи, че някои от тях са били залавяни по няколко пъти при опити да преминат от България в Румъния.

Групата е работила от няколко месеца. Установено е, че тя е събирала мигрантите в квартири на различни части на София - както в центъра, така и в крайните квартали.

По думите на Златанов мащабната организация е била необходима, за да могат действията на различните адреси да бъдат извършени едновременно и да бъдат събрани необходимите доказателства. При претърсванията са открити и предмети, които тепърва ще бъдат анализирани. Разследващите разполагат и с данни, че плащанията за незаконното превеждане на мигрантите са извършвани чрез системата "хавала".

От МВР не съобщиха конкретна сума, която мигрантите са плащали на каналджиите. Златанов обясни, че тарифата се определяла според маршрута, условията и предоставяните услуги. Преминаването през зелената граница, укриването в гористи местности и транспортът при лоши условия стрували по-малко. Значително по-висока била цената, когато мигрантите преминавали в специални тайници, получавали квартира, храна и допълнителна логистика.

При операцията полицията е влязла едновременно в четири такива жилища. Емил Пармаков съобщи, че те са били наблюдавани в продължение на няколко месеца, за да бъдат установени всички хора, свързани с престъпната дейност и логистиката на групата.

Извършени са разпити на свидетели пред съдия, както и множество процесуално-следствени действия /обиски, претърсвания и изземвания/ на шест адреса, използвани от организираната престъпна група, съобщиха по-късно от вътрешното министерство. Намерени и иззети са вещи и предмети, имащи отношение към престъпната дейност - мобилни телефони, множество български и чуждестранни сим карти, договори за наем на апартаменти и регистрационни карти на чужденци.

В хода провежданите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство са установени четири жилища на територията на столицата. Те били използвани от участниците в групата за настаняване и укриване на нелегални мигранти /с произход основно от Иран, Сирия, Ирак/. Там изчаквали следващия етап от пътуването си в посока Румъния. За целта били укривани в товарни и лекотоварни автомобили с чуждестранна регистрация. Част от установените мигранти са многократно задържани при опити да напуснат територията на страната ни.

Събраните материали по воденото досъдебно производство са докладвани в СГП. Седем от задържаните са привлечените към наказателна отговорност.

Dir.bg