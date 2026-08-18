49-годишен неправоспособен водач е установен да управлява лек автомобил пиян на село, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 21:30 часа вчера екип на РУ - Нови пазар спрял за проверка на ул. „Трети март“ в село Памукчии водач на лек автомобил ВАЗ 2101. Зад волана във видимо нетрезво състояние бил местен 49-годишен жител. Изяснено е, че е неправоспособен.

Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът отчел 3 промила в издишания въздух.

Не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ

