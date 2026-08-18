49-годишен неправоспособен водач е установен да управлява лек автомобил пиян на село, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Около 21:30 часа вчера екип на РУ - Нови пазар спрял за проверка на ул. „Трети март“ в село Памукчии водач на лек автомобил ВАЗ 2101. Зад волана във видимо нетрезво състояние бил местен 49-годишен жител. Изяснено е, че е неправоспособен.
Тестван е за шофиране след употреба на алкохол. Дрегерът отчел 3 промила в издишания въздух.
Не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 1 от НК е образувано бързо производство.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Сигурни ли сте, че карал Лада. Да не е било каруца?
Анонимен
Каква е разликата между лада и каруца ,няма разлика.
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
ВАЗ 2101 едно време се казваше "Жигули", Съветска версия на Фиат 124. Ладите излязоха 3-4 години по-късно.
Анонимен
Поредния пиян, дали му почивка в РУ.
Анонимен
Само тъпир може да твърди че жигули вози като каруца,возията е много по-мека от доста съвременни коли.