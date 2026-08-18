Китайската компания Unitree представи нов хуманоиден робот, наречен "Супермен". Машината е създадена с идеята да има "свръхчовешки" умения за бягане и скачане. Представянето се състоя само два дни преди борсовия дебют на компанията в Шанхай.

Unitree е базирана в Ханджоу и според данните за продажбите е най-големият производител на хуманоидни роботи в света. Компанията съобщава, че е разработила "Супермен" за малко повече от три месеца. Роботът може да направи скок от място с височина 2 метра. Скоростта при бягане достига 12,66 метра в секунда, което се равнява на около 45,6 км/ч. Това прави роботът по-бърз от най-бързия човек в историята - рекордьора Юсейн Болт.

Unitree подчертава, че машината все още е в процес на разработка. Очаква се нейните характеристики да бъдат допълнително подобрени през следващите месеци.

Борсовият дебют на компанията съвпада с началото на Световната конференция за роботи в Пекин. Това допълнително засилва вниманието към Unitree, чиито хуманоидни роботи вече получиха международна известност с демонстрации на бягане, танци и бойни изкуства.

Заради своята ниска цена, добра поддръжка и много възможности, роботите на Unitree вече са част от разработки за роботизирана хирургия.

Интересът към първичното публично предлагане на компанията е бил изключително висок. Заявките от индивидуални инвеститори са надхвърлили предложените акции повече от 8000 пъти. Това е рекорд за технологичния пазар STAR Market в Шанхай.

Unitree съобщи миналата седмица, че до юли е произвела и доставила общо около 18 000 двукраки хуманоидни робота от различни модели. Компанията съумя да съчетае високите възможности на своите машини с достъпна цена. Най-популярният хуманоид на Unitree e G1, чиято начална цена започва от 13 500 долара.

Компанията е основана от Ван Синсин, който придоби национална известност, след като миналата година получи място на първия ред на среща с китайския президент Си Цзинпин и водещи технологични предприемачи.

Unitree има подкрепата и на някои от най-влиятелните китайски технологични компании. Сред инвеститорите са Tencent, Alibaba и DeepSeek.

Още преди листването на Unitree на борсата в Шанхай търговията с деривати на офшорните пазари показва очаквания за силен дебют. Акциите на компанията могат да получат допълнителна подкрепа и от възстановяването на китайския технологичен сектор след разпродажбите през юли.

Индексът STAR50, който следи водещи компании на технологичния пазар в Шанхай, се е възстановил с около 15% спрямо тримесечния си минимум, достигнат в началото на август.

Дир.бг