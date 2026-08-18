Мащабна реконструкция започна на ГКПП "Капитан Андреево", която трябва да приключи в рамките на една година, като плановете са строителните дейности да завършат по-рано. Целта е пунктът да бъде изцяло модернизиран и да увеличи пропускателната си способност с над 25%, без движението през границата да бъде прекъсвано.

Реконструкцията обхваща както инфраструктурата на пункта, така и работните места на "Гранична полиция", Агенция "Митници" и останалите служби. Предвиждат се нови навеси, повече работни кабинки и модернизирано оборудване за проверка на автомобилите и товарите.

Най-съществено ще бъде увеличен капацитетът за входящите товарни автомобили. Броят на кабинките ще нарасне от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки и навеси за извършване на проверки. Предвидена е и нова рентгенова площадка.

При изходящия трафик работните станции ще бъдат увеличени от 6 на 8, като ще се увеличи и броят на кабинките на "Гранична полиция".

Една от важните промени е изграждането на двойни, реверсивни кабинки. Те ще могат да се използват в зависимост от посоката и натоварването на трафика.

Така броят на използваните кабинки ще може да бъде променян от 5 до 15, което ще позволи капацитетът да се насочва там, където в конкретния момент има най-голяма нужда.

Очакваният ефект е пропускателната способност на пункта да се увеличи с повече от една четвърт. При база от около 1 млн. товарни автомобила това означава възможност за обработване на над 250 хил. допълнителни камиона.

Реконструкцията включва и редица допълнителни съоръжения за работа на граничните и контролните служби.

Ще бъде изградено ново работно място на Българската агенция по безопасност на храните, където ще се обработват пратки с живи животни. Предвиждат се също нови складови площи за задържани стоки, архив и нова волиера за служебните кучета.

Всички работни кабинки ще бъдат покрити с навеси. На част от тях ще бъдат монтирани и фотоволтаични панели, което трябва да намали разходите за електроенергия и да подобри енергийната ефективност на пункта.

Въпреки мащаба на реконструкцията, движението през "Капитан Андреево" няма да бъде преустановявано.

Организацията на строителните дейности е направена така, че пунктът да запази сегашната си пропускателна способност през целия период на ремонта. Целта е реконструкцията да се извърши поетапно, без да се създават допълнителни задръствания и опашки за преминаващите автомобили.

След приключването на проекта пунктът трябва да разполага с повече работни места, по-голям капацитет за проверки и по-гъвкава организация на движението.

Това е особено важно за "Капитан Андреево", който е един от най-натоварените сухопътни гранични пунктове в България и основен маршрут за товарния трафик между Турция и Европейския съюз.

Дир.бг