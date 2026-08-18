Новият магистрален водопровод на Шумен е проектиран грешно и за това ще се търсят виновните, обяви днес в Шумен министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
В града той се срещна с кметовете на общини от областта, народни представители, кмета на Търговище и с ръководствата на Областното пътно управление и ВиК дружеството.
"Довеждащият водопровод е направен с грешен проект, с по-малък диаметър. Дадени са 45 милиона евро европейско финансиране и на практика почти нулева възможност ние да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството. И разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени. Ще направим много точен анализ и ще предприемем краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки“, каза Шишков, като обясни, че заради сгрешения диаметър на тръбата тя не е в състояние да задоволява нуждите на Шумен, Велики Преслав и Търговище едновременно. Затова и все още няма издаден АКТ 16.
Министърът попита и защо в един момент от проекта е отпаднала помпената станция.
„Искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета. Дали е виновен проектантът, дали е виновно някое политическо лице, което се е намесило и е казвало "променете го", ще разберем. Но когато разберем, ще разберете всички вие, ще разбере и прокуратурата“, каза още Иван Шишков.
На журналистически въпрос за професионалното бъдеще на управителя на ВиК-Шумен регионалният министър заяви, че и тук вероятно ще се наложи да бъде взето същото решение, като във Варна – да бъде сменен.
Шишков добави, че ще се направи проучване и какво е нужно за често авариращата стара помпена станция на Шумен и колкото средства са нужни, ще се осигурят от държавата.
Министърът не каза нищо конкретно по отношение на автомагистрала „Хемус“, но говори за пътя Русе - Маказа, два лота от които вече строят приоритетно.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ти да видиш новия асфалт как е направен при дъжд става гьол по голям от езерото !
Fanetti Mazakura
Ех, ако имахме реално работеща прокуратура можеше и осъдени да има.
Анонимен
Новите депутати всичко ще оправят ! 😂
Анонимен
Водопроводът че не е свястно направен е ясно. Но министърът говори глупости, защото и с този диаметър ще върши работа, ако не беше корупцията при изграждането на градскита мрежа с резултат още по-големи загуби. Не си спомням някой кмет да се е опълчил на всичките водни и канализационни смукачи. Шишков е въздух под налягане.
Анонимен
Това се коментираше(по скоро шушукаше) още при строителството на водопровода, че е с по малък диаметър, ама нищо никой не каза бре!
Кмете, сега като започнат задръстванията и тапите след 15 септември по инъче новия булевард и на твоята врата ще пучукат да те питат, абе що така малоумно го приехте тоз проект???? Айде тогава им обясни, че тъй се правело на всякаде!
Анонимен
Проектанта и надзора ще дадът точна информация за компетентните органи
Анонимен
Само лот 1 е с по-малък диаметър. И не е проектиран така. Просто изпълнителя е сложил тръба с по-малък вътрешен диаметър. Сега ще се крадат още пари за нов проект, изпълнение и ремонт на ремонта.
Анонимен
Др.Радев ще ги оправи нещата......
Анонимен
Закривайте го този град!