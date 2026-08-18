Новият магистрален водопровод на Шумен е проектиран грешно и за това ще се търсят виновните, обяви днес в Шумен министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

В града той се срещна с кметовете на общини от областта, народни представители, кмета на Търговище и с ръководствата на Областното пътно управление и ВиК дружеството.

"Довеждащият водопровод е направен с грешен проект, с по-малък диаметър. Дадени са 45 милиона евро европейско финансиране и на практика почти нулева възможност ние да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството. И разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени. Ще направим много точен анализ и ще предприемем краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки“, каза Шишков, като обясни, че заради сгрешения диаметър на тръбата тя не е в състояние да задоволява нуждите на Шумен, Велики Преслав и Търговище едновременно. Затова и все още няма издаден АКТ 16.

Министърът попита и защо в един момент от проекта е отпаднала помпената станция.

„Искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета. Дали е виновен проектантът, дали е виновно някое политическо лице, което се е намесило и е казвало "променете го", ще разберем. Но когато разберем, ще разберете всички вие, ще разбере и прокуратурата“, каза още Иван Шишков.

На журналистически въпрос за професионалното бъдеще на управителя на ВиК-Шумен регионалният министър заяви, че и тук вероятно ще се наложи да бъде взето същото решение, като във Варна – да бъде сменен.

Шишков добави, че ще се направи проучване и какво е нужно за често авариращата стара помпена станция на Шумен и колкото средства са нужни, ще се осигурят от държавата.

Министърът не каза нищо конкретно по отношение на автомагистрала „Хемус“, но говори за пътя Русе - Маказа, два лота от които вече строят приоритетно.

ШУМ.БГ