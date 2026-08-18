Селекционерът на Египет Хосам Хасан бе приет по спешност в болница след бой. Той обаче не бе активен участник в него. Пред очите на Хасан се сбиха... настоящата му и бившата му съпруги.

Арена на боя бе хотел на Северното крайбрежие на Египет. Хасан и настоящата му половинка Дан Адам посетили заведението след представление на известния египетски актьор Мохамед Рамадан.

Докато седели спокойно, през вратата нахлула бившата на селекционера Хауида Ел Гарбауи заедно с няколко от децата им.

Размяната на словесни обиди прераснала във физическа саморазправа с удари и дърпане на коса. Дан Адам твърди, че е била залята с горещо кафе от първата съпруга на Хасан.

Самият футболен спец се опитал да разтърве дамите, но не успял. Наложило се полицията да бъде извикана, за да укроти биещите се и да ги разтърве. От емоциите Хасан припаднал и бил закаран с линейка в болница.

Той е начело на египетския тим от 2024 г.

Хасан бе женен за Хауида Ел Гарбауи, от която има 4 деца. През 2015 г. сключи втори брак - с Дан Адавм, като двойката има две деца.

Дир.бг