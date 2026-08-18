Пребитото почти до смърт от 24-годишния пастрок 5-годишно дете е изведено от реанимация и настанено в Клиниката по детска неврохирургия в най-голямата спешна болница в страната "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Момченцето беше прието в болницата в критично състояние. В момента то е в съзнание, контактно и адекватно.

Жестоката агресия се е случила в дома на детето в ботевградското село Новачене. Насилието е запечатано на камери на общината. Побоят е извършен рано сутринта, около 5 ч., на 11 август. 24-годишният Георги, който живее на семейни начала с майката на момченцето, извел детето навън, в близка местност и го е бутнал в яма. Искал да го сплаши, защото се напикавало.

На 12 август детето бе прието за лечение в тежко състояние в държавната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана с черепно-мозъчна травма, след което с медицински хеликоптер е транспортирано в София.

В "Пирогов" детето бе на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно, допълват от лечебното заведение.

Пастрокът бияч бе задържан.

Задействан бе координационен механизъм заради случая с детето в Монтана, каза ден по-късно министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която беше на посещение в с. Воден. По думите ѝ, координацията между институциите не е била на ниво.

Дир.бг