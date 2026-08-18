Жена е с много тежки изгаряния, след като запали цигари при зареждане с газ на автомобил на бензиностанция в Плевен. Тя е транспортирана с медицински хеликоптер до "Пирогов", където лекарите се борят за живота й. Пострадалата е с 65 процента изгаряния, съобщиха от УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.

Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в 7:49 часа.

Установено е, че мъж и жена спрели автомобила си на бензиностанцията за зареждане с газ. При излизане жената пали цигара, което предизвиква запалване в автомобила.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пострадалата пациентка с 65% изгаряния на тялото е била незабавно приета и обработена в болницата от мултидисциплинарен екип - специалисти от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи.

След оказаната спешна медицинска помощ се е наложило организирана спешна евакуация по въздух до УМБАЛСМ "Пирогов" в София, където жената да продължи лечението си в специализирана структура.

Дир.бг