Със заповед на министър-председателя Румен Радев Николай Вълов Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Трифонов поема поста след освобождаването на проф. Петко Салчев. Салчев подаде оставка на 14 август по собствено желание, след което премиерът Румен Радев го освободи със своя заповед.

Новият заместник-министър има дългогодишен професионален опит във военното здравеопазване и във Военномедицинската академия. Полковник д-р Николай Вълов е бил началник на МБАЛ - Плевен към ВМА в периода от 2013 до 2024 г., когато приключва военната си служба.

След края на военната си кариера той продължава професионалната си работа в системата на Военномедицинската академия. Към момента е началник на Центъра за професионално обучение в същата болница.

Д-р Николай Трифонов е завършил медицина в София. Професионалният му път започва във въоръжените сили, като служи в Горнобанската танкова бригада. Впоследствие работи във Военномедицинската академия в София, където натрупва значителен опит както в медицинската дейност, така и в управлението и обучението на медицински специалисти.

Назначението му идва на фона на редица важни задачи пред Министерството на здравеопазването, сред които развитието на спешната медицинска помощ, модернизацията на лечебните заведения, кадровото обезпечаване на системата и подобряването на медицинското обслужване.

Предстои да стане ясно и кой конкретен ресор ще бъде поверен на новия заместник-министър.

Дир.бг