Нито една дупка, на нито една улица, в нито едно от 26-те села в община Шумен не е изкърпена през тази година. Колко са и къде отиват парите за малките населени места попитаха днес на среща с ръководството на Общината кметовете на села.

Дискусията се състоя по повод предстоящото приемане на Бюджет 2026 и бе инициирана от комисия „Бюджет и финанси“ към Общинския съвет.

„Ако има някое село, в което е закърпена и една улична дупка тази година, нека стане и да каже. В моето село такова нещо не е правено и аз искам да попитам администрацията защо няма средства за уличната мрежа“, попита кметът на Дибич Юлиян Андреев.

Колегите му от другите села потвърдиха думите му, че селските улици са забравени. „Тук не говорим за четвъртокласната мрежа и пътищата между селата, тук говорим за улиците вътре в селата“, уточни кметът на Царев брод Стефан Живков.

От администрацията отговориха, че Общината има сключен 3-годишен договор с фирма за поддръжка и текущ ремонт на улици, но така и никой не каза защо не са й били възложени кърпежи по селата.

Дебатът се разгорещи още повече по темата за изграждането на пътни изкуствени неравности на входовете на селата. Секретарят на Общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 легнали полицаи в селата и 8 в града е била прекратена поради факта, че никой не е подал документи за участие. Тя обясни, че реалната финансова възможност за тази година е 70 хил. евро, като все още се обмисля дали да се пусне нова поръчка или да се мине на варианта пряко договаряне.

Кметът на Лозево Петър Атанасов заяви, че никой не е разговарял с кметовете по този въпрос и не ги е питал къде точно смятат за удачно да се изградят изкуствените неравности. „В цяла България селата отдавна имат легнали полицаи, само в Шумен не можете да направите“, възмути се той.



Зам.-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова напомни на кметовете, че съгласно правилата 60% от приходите от продажба на имоти в дадено село се връщат в него под формата на целеви разходи и очаква от тях да направят писмени предложения за какво да се ползват.

ШУМ.БГ