Нито една дупка, на нито една улица, в нито едно от 26-те села в община Шумен не е изкърпена през тази година. Колко са и къде отиват парите за малките населени места попитаха днес на среща с ръководството на Общината кметовете на села.
Дискусията се състоя по повод предстоящото приемане на Бюджет 2026 и бе инициирана от комисия „Бюджет и финанси“ към Общинския съвет.
„Ако има някое село, в което е закърпена и една улична дупка тази година, нека стане и да каже. В моето село такова нещо не е правено и аз искам да попитам администрацията защо няма средства за уличната мрежа“, попита кметът на Дибич Юлиян Андреев.
Колегите му от другите села потвърдиха думите му, че селските улици са забравени. „Тук не говорим за четвъртокласната мрежа и пътищата между селата, тук говорим за улиците вътре в селата“, уточни кметът на Царев брод Стефан Живков.
От администрацията отговориха, че Общината има сключен 3-годишен договор с фирма за поддръжка и текущ ремонт на улици, но така и никой не каза защо не са й били възложени кърпежи по селата.
Дебатът се разгорещи още повече по темата за изграждането на пътни изкуствени неравности на входовете на селата. Секретарят на Общината Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 легнали полицаи в селата и 8 в града е била прекратена поради факта, че никой не е подал документи за участие. Тя обясни, че реалната финансова възможност за тази година е 70 хил. евро, като все още се обмисля дали да се пусне нова поръчка или да се мине на варианта пряко договаряне.
Кметът на Лозево Петър Атанасов заяви, че никой не е разговарял с кметовете по този въпрос и не ги е питал къде точно смятат за удачно да се изградят изкуствените неравности. „В цяла България селата отдавна имат легнали полицаи, само в Шумен не можете да направите“, възмути се той.
Зам.-кметът по бюджет и финанси Десислава Петрова напомни на кметовете, че съгласно правилата 60% от приходите от продажба на имоти в дадено село се връщат в него под формата на целеви разходи и очаква от тях да направят писмени предложения за какво да се ползват.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Да живее ПБ,Да живеят шуменските олигарси!
Анонимен
В града също е нетърпимо вече състоянието на улиците. 80% са за пълно преасфалтиране. Новоасфалтираните вече са за ремонт.
Дибичанин
Този същия Юлиян Андреев много кряка сега ама миналата година асфалтира улицата от неговата къща до кметството. Улица с не дотам лоша настилка. А има няколко улици в селото без никаква настилка. Как не го е срам . Мошеник.
Анонимен
Преди почти една година на заседание на Общинския съвет беше дискутирана темата за изкуствените неравности, които трябва да се направят в с. Мадара. Тогава нямаше предвидени средства. След това чакахме новия бюджет. Да видим колко време след приемането му ще бъдат изградени.
Анонимен
На мнение съм,че кмета вобще не му е до дупките ви по селата,имаики в предвид факта,че месеците му от мандата се борят на пръсти
АНОНИМЕН
МАЛЕ КМЕТА СЪС ЗЛАТНАТА ЗНАЧКА СКАЧА СРЕЩУ СЪСЕДА СИ ЮЛИЯН МАРКОВ
Анонимен
Лозево е най добре с нови пътища направени за 70 дена и сметки за ток ивик се отчитат коректно и редовно ......
Анонимен
Чакайте бе, има още 4 месеца до края на годината!
дибичанка
До "дибичанин":
Г-н "дибичанин", припомнете, моля, на обществеността колко улици в селото са асфалтирани през мандата на Ю. Андреев и колко такива улици има през мандати на предишни кметове! Струва ми се, че не виждате по-далече от една-единствена улица и не чувате други мнения...Може би сетивата Ви са приглушени от постоянния кучешки лай.