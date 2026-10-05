Националният тим на Гърция, които мнозина в южната ни съседка определят като най-добрия в историята в чисто футболен аспект, отново не се даде на Германия.

След историческия триумф на немска земя преди няколко дни, сега Гърция направи геройско 0:0 срещу Бундестима на Юрген Клоп в Солун.

Мач, в който по-добрите шансове за гол бяха пред експерименталната Германия на Клоп, но в никакъв случай не може да се каже, че гръцкият тим е бил надигран.

Всичко това само затвърди впечатлението, че този гръцки тим играе като равен с най-добрите, защото за четири мача от старта на турнира южните ни съседи спечелиха гостуванията си на Сърбия и Германия, а след това направиха ремита в домакинствата си на Нидерландия и Германия.

8 точки от една изключително тежка програма, придружени със страхотно представяне от гръцките играчи.

Германия на Клоп отново не показа някакво впечатляващо лице, но не бива да се пренебрегва фактът, че Клоп използва коренно различен състав във всяка от срещите си и се отдаде на куп експерименти в тези три мача, от които Бундестима взе само една победа.

Немците дори успяха да вкарат, но попадението бе отменено заради игра с ръка в зародиша на атаката.

В другия мач от тази група Нидерландия постигна очакван успех с 2:1 над Сърбия.

Копмайнерс откри резултата в 31-ата минута, но само четири по-късно сърбите изравниха чрез Михайлов Цветкович.

Все пак логиката в Айндховен възтържествува, защото гол на Йошуа Зиркзее през втората част донесе заслужения успех на домакините.

Така след четири мача в тази група Нидерладния и Гърция имат по осем точки на върха, като головата разлика е в полза на "лалетата", Германия е на трето място с пет точки, а Сърбия е на дъното с четири загуби от четири двубоя.

Dir.bg