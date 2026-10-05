Кметът Христо Христов поздрави състезателите и треньорите от клуб „Шуменска крепост“ , които спечелиха златен и три бронзови медала на Световното първенство по кикбокс в Италия.

Той посрещна днес в сградата на Община Шумен Хелин Хасан, която стана световна шампионка, Габриел Чергански, Никол Мартинова, Ана Пинтева, които са бронзови медалисти, Габриела Василева, останала на крачка от зоната на медалите, и треньорите Галин Методиев и Християн Тотев .

На срещата присъстваха и заместник-кметът Даниела Савчева и спортният експерт в администрацията Даниел Даулов.

„Успяхте да постигнете това, което е мечта за много състезатели. Благодаря ви. Резултатите ви са впечатляващи и те са постоянни. Тази устойчивост по отношение на успехите не е случайна и ако Община Шумен може да помогне с нещо, за да се чувствате по-комфортно, ще го направи“, каза Христо Христов.

„До този резултат стигнахме с воля и много тренировки. Работим и резултатите са налице. Играхме срещу силни бойци, но ще изчистим някои грешки и на следващото състезание ще сме по-добри“, каза шампионката Хелин Хасан.

Кметът Христо Христов връчи награди на медалистите.

ШУМ.БГ