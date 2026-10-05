Испанският премиер Педро Санчес свиква предсрочни избори в страната на 29 ноември. Той огласи решението на правителството в извънредно обръщение, в двореца Ла Монклоа, където е официалната резиденция на министър-председателя, съобщи испанският "Ел Паис".

Санчес призна, че правителството е "допуснало грешки" и обоснова решението, като заяви, че "за да направи повече", то трябва "да поднови и разшири подкрепата на народа".

След уикенд на многобройни консултации с министри, лидери на партията и партньори от други политически формации, Санчес реши да предприеме стъпката да разпусне парламента девет месеца преди края на законодателния мандат, който винаги е възнамерявал да завърши, пише испанската медия.

Долната камара на испанския парламент бламира в петък опита на правителството да предприеме мерки за овладяване на жилищната криза, допълва БТА. Гласуването беше предшествано от масови протести заради проблемите с достъпността на жилищата.

Протестите обхванаха редица големи градове в страната, не само Мадрид, а във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията.

Правителството подготви два декрета в отговор на социалната мобилизация, последвала изгонването на 87-годишната Марикармен Абаскал в Мадрид, но те не минаха през парламента.

Случаят предизвика национални протести, на които излязоха хиляди испанци и през уикенда, за да поискат решения на жилищната криза.

"Логично е изборите да бъдат свикани сега. По-благоприятна ситуация едва ли ще има. Това е риск и той може да загуби управлението, но въпреки това не смятам, че ще разполага с по-подходящ момент", коментира политическият анализатор Едуардо Байон.

Въпреки спекулациите за предсрочен вот Санчес многократно е заявявал, че изборите ще се произведат през 2027 г. и че възнамерява да довърши пълния си четиригодишен конституционен мандат.

Говорител на испанското правителство отказа да разкрие предварително каква ще бъде темата на обръщението на премиера.

Протестите заради жилищната криза обаче бяха предшествани от друга криза - мигрантската в Сеута, след щурма на чужденци, които прекосиха границата с Мароко и се установиха в испанския анклав, заради което пък Италия прекрати шенгенските правила и затвори границата за свободно преминаване без проверка.

Dir.bg