Полицейска операция се провежда на територията на най-голямата болница в Южна България - УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Екипи на МВР са блокирали входовете на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов", съобщиха местните медии.

От Областната дирекция на МВР потвърдиха, че от сутринта на територията на болницата се провеждат специализирани полицейски действия, но уточниха, че повече информация за акцията ще бъде предоставена на по-късен етап.

Служители на реда има както на централния вход откъм булеварда, така и при бариерата откъм ул. "Любен Каравелов", предаде "Трафик Нюз".

В двора на комплекса на УМБАЛ "Свети Георги" са разположени полицейски бусове и патрулни автомобили.

На място е пристигнал и микробусът на "Криминалистична лаборатория", а пред Клиниката по ревматология има униформени, съобщи Plovdiv24.bg

По неофициална информация на "Нова Нюз" акцията е за източване на средства от НЗОК.

Дир.бг