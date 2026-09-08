Последни приготовления текат на летището край село Градище, където ще бъдат стартовете на състезанията от Балканското първенство по въздушни спортове.

Голяма част от необходимите съоръжения вече са поставени за дисциплините парашутизъм, парапланеризъм с целно кацане и полети с ултралеки самолети. На място вече са националите на България, а утре се очаква пристигането на чуждестранните делегации.

Балканиадата по въздушни спортове ще се проведе от 9 до 13 септември. Освен на летището край Градище, една от дисциплините – авиомоделизъм, ще се проведе в зала „Арена Шумен“.

Пред залата ще бъде и официалното откриване на надпреварата. То ще започне в 18:30 часа утре, 9 септември. Една от атракциите за зрителите ще бъдат два летателни балона.

Демонстрационни полети с балони, ако атмосферните условия позволяват, ще се провеждат и всеки ден на летището край Градище.

Състезателната програма на Балканското първенство е от 10 до 12 септември. Тя ще започва в 07:00 часа на летището край Градище с парашутизъм. След това ще продължат стартовете по парапланеризъм с целно кацане, а по обяд са предвидени надпреварите с ултралеки самолети. След 18:00 часа са състезанията по авиомоделизъм в зала „Арена Шумен“.

Достъпът на публиката до събитията е свободен. На летище „Градище“ ще бъдат обособени зони за зрители, от които състезанията ще могат да се наблюдават при спазване на необходимите изисквания за безопасност.

ШУМ.БГ