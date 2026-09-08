В присъствието на премиера Румен Радев в НДК учредиха Инициативния комитет, който застава зад кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Двамата получиха и партийна подкрепа - зад тях застанаха от ПБ, БСП и ВМРО, но и рамо получиха от изтъкнати общественици и творци, и неправителствени организации.

Макар и със закъснение, подтичквайки, Радев зае мястото си до Йотова на първия ред, а от другата й страна беше вицепремиерът Иво Христов.

В Зала 6 на двореца дойде цветът на родната култура, изкуство и наука, а сред учредителите се наредиха примата Лили Иванова, президентът Георги Първанов, бившият премиер Сергей Станишев, Вежди Рашидов, председателят на федерацията по художествена гимнастика Илияна Раева, председателят на БАН Евелина Славчева.

В Инициативния комитет влязоха още бившият енергиен министър Румен Овчаров, на когото Йотова беше дълги години заместник в ръководството на БСП - София. Тук е и бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов, вече депутат от ПБ, лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Негова съпартийка и народен представител от Кърджали - Емине Гюлестан, стана един от четиримата съпредседатели на Инициативния комитет. Останалите съпредседатели са проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков и дерматологът, д-р Емил Стоименов. Те започват събирането на подписка в подкрепа на регистрация на кандидатите в ЦИК. Щабът на Йотова и Вълчев ще се намира в НДК.

Преди това прозвуча химнът на България, изпълнен акапелно от Марияна Попова.

Членовете на Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Йотова - Вълчев не могат да участват в други комитети на други кандидати, гласят правилата.

"Кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да бъдат тандем, екип, а те са точно такъв екип. Всички наблягат, че двамата са журналисти. Да, те са били журналисти. Но аз гледам не някой какво обещава, а какво е направил. Стига с това разделение, стига с това фили и фоби, трябва да се преборим с демографската криза. България има бъдеще. Пожелавам им успех. Всички сме зад тази независима двойка", заяви професор Пимпирев. Той изтъкна, че три пъти е бил на експедиция на Антарктида заедно с Кирил Вълчев.

Самият Вълчев наблегна на нуждата от диалог в изказването си и заяви, че такъв между него и Йотова има. "Ще бъда още един гарант за демокрацията в България. Ще продължа усилията и опита на г-жа Йотова като вицепрезидент за съхраняване на българската култура", заяви той и допълни, че двамата имат обща кауза и търсене на съгласие страната ни да показва по-добре своя облик пред другите народи.

Вълчев, който е досегашен директор на БТА и дългогодишен журналист и юрист, заяви, че е наистина възможно "българите да бъдем в съзвучие като добър оркестър за България".

"Обединението ни в този комитет показва каква трябва да бъде президентската институция", посочи Йотова, като изтъкна, че всички в него мислят различно, но имат диалог помежду си. Йотова благодари за подкрепата на БСП и на ПБ. Тя специално се обърна към Лили Иванова и благодари публично, че примата е сред хората, които й дават кураж.

dir.bg