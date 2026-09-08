Европейското първенство по волейбол за мъже започва утре, а погледите на родните фенове на спорта съвсем очаквано ще бъдат отправени към София. Защото в "Арена 8888" ще се играят мачовете от групата, в която са националите на България, а също така най-голямата зала у нас ще е домакин и на шест мача от елиминациите.

Така от 9 септември, в продължение на почти две седмици, до 22 септември, в столицата ни ще се изиграят общо 21 мача от континенталния шампионат. 15 от груповата фаза и още 6 от елиминациите - четири осминафинала и още два четвъртфинални двубоя.

За последно страната ни бе домакин на Евроволей през 2023-а, съвместно с Италия, Северна Македония и Израел. В исторически план имаме още три домакинства, които в хроологичен ред изглеждат така: през 2015-а отново сме домакин заедно с Италия, като "адзурите" ни побеждават в малкия финал, през 1981-а Пазарджик, Бургас и Варна приемат турнира, завършил с бронз за националния ни отбор, а през 1950-а в София приключваме четвърти.

Сега очакванията към националите, водени от италинския треньор Джанлоренцо Бленджини, съвсем в реда на нещата са огромни. И то не заради домакинския фактор, а поради това, че преди година страната ни стигна до сребърен медал от Мондиал - изравнявайки най-доброто представяне на родния волейбол на световно първенство. Във Филипините страната ни направи фурор, но загуби с 1:3 финала от Италия.

Евроволей 2026 ще се играе в общо четири държави, като освен България, останалите страни, които ще приемат мачове от турнира са Румъния, Финландия и Италия.

България е в група В с Израел, Северна Македония, Полша, Португалия и Украйна, като фаворити за първото място логично са българи и поляци.

Останалите групи изглеждат ето така:

Група А (Милано): Италия, Чехия, Гърция, Словакия, Словения и Швеция

Група С (Тампере): Финландия, Белгия, Дания, Естония, Нидерландия, Сърбия

Група D (Клуж-Напока): Румъния, Франция, Германия, Латвия, Швейцария, Турция.

Двете най-големи звезди на родния тим са братята Александър и Симеон Николови, които вече се наложиха и като едни от най-разпознаваемите имена в световния волейбол като цяло. През новия сезон те ще играят заедно и на клубно ниво в италианския Чивитанова, което е добра новина и за България.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини води подготовка с 15 състезатели, а правилата на международния волейбол гласят, че за Европейското те трябва да бъдат 14.

Ето разширеният състав на нашите: Симеон Николов, Стоил Палев, Алекс Грозданов (капитан), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков, Венислав Антов, Дамян Колев (либеро).

От волейболната ни федерация обявиха, че все още има малко останали билети за мачовете на нашия отбор вече се продават и на касите на залата.

Програмата на България в груповата фазa:

9 септември, 19:00 България - Северна Македония

11 септември, 19:00 България - Португалия

12 септември, 19:00 България - Украйна

14 септември, 19:00 България - Израел

16 септември, 19:00 България - Полша.

Несъмнено най-очакваната среща ще бъде тази в петия и последен кръг на груповата фаза, противопоставяща "лъвовете" на отбора на Полша.

На 19 и 20 септември в София ще се изиграят четири от общо осемте осминафинални двубоя, а на 22 септември в столицата ни ще има и два от четирите четвъртфинални мача. Полуфиналите и мачовете за разпределението на медалите ще се играят в Милано, съответно на 25 и 26 септември.

Първите четири отбора от всяка от четирите групи продължават напред към фазата на елиминациите, а групата на България се кръстосва в поток с отборите от група D.

Според букмейкърите най-вероятен шампион е Полша (2.75), а после се нареждат Италия (3.00), Франция (7.00), Словения (9.00) и България (11.00).

Колкото до телевизионното излъчване - първите три мача на България, срещу Северна Македония, Португалия и Украйна ще бъдат предавани по MAX One, а останалите три, съответно с Израел и Полша ще са в ефира на bTV Action, както и онлайн на платформата Voyo. При класиране на националите ни за елиминациите, тези срещи ще бъдат предавани едновременно в каналите на A1 и bTV Media Group.

dir.bg