Делтапланерист падна по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на хижа "Соколна" в област Стара Загора, съобщиха от Областната администрация. В момента се провежда спасителна операция, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов, предаде БТА.

Инцидентът е станал по време на състезание, а по първоначални данни пострадалият е китайски гражданин. Сигналът е подаден на тел. 112, като въпреки тежкия терен - първият планински спасител е успял да стигне до мъжа малко след 15:10 ч.аса. Заради спецификата на мястото обаче, транспортирането му е изключително сложно.

Два хеликоптера - медицински и военен, участват в спасителната акция.

Екипаж от 24-а авиобаза - Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването на парапланериста, паднал в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина, съобщиха от Министерството на отбраната. Вертолетът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата, след като военнослужещите от Военновъздушните сили са били привлечени към издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Въздушна линейка е насочена към района, а спасителни екипи се придвижват по суша, като достигането до мястото изисква около два часа.

Именно затова е взето решение в спасителната акция да се включат военен и медицински хеликоптер.

Областният управител поддържа постоянна комуникация с компетентните структури и следи развитието на операцията. Допълнителна информация за спасителната операция и състоянието на пострадалия ще бъде предоставена след получаването на потвърдени данни от компетентните служби, посочиха още от Областната администрация в Стара Загора.

Районът около Голям Кадемлия вече е бил в центъра на спасителна операция по-рано тази година. През февруари издирван турист беше открит жив, след като прекара четири денонощия в планински заслон под върха. Мъжът се беше укрил там заради рязкото влошаване на времето. По димуте му в района е имало около метър сняг, а мокрият сняг е започнал да затрупва входа на заслона.

В издирването на туриста тогава участваха над 20 души от Национален парк "Централен Балкан" и Планинската спасителна служба. След подобряване на времето той беше открит изтощен, но в добро състояние, и бе съпроводен до хижа "Триглав".

Военнослужещите от 24-а авиобаза - Крумово редовно се включват в спасителни операции в труднодостъпни планински райони. Само през август екипаж с вертолет AS 532 AL Cougar евакуира пострадал мъж от труднодостъпен район в Централна Рила. При тази операция за извеждането му е използвана бордна лебедка, тъй като теренът не е позволявал кацане на хеликоптера.

Дир.бг