Две млади момчета на 17 и 18 година са загинали при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила, съобщиха от ОДМВР-Смолян, цитирани от Нова тв.

По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, е загубил контрол над превозното средство. Колата се е завъртяла на пътното платно и е ударила друг автомобил.

При сблъсъка са загинали двама пътници – на 17 и 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отчели отрицателни резултати.

Dnes.bg