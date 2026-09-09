За пети път в историята България ще бъде един от домакините на европейско първенство по волейбол. И то съвсем скоро след един от най-големите успехи на родните волейболисти - сребърните медали от Мондиал 2025 във Филипините. От днес до 22 септември волейболна Европа ще отправи поглед към четирите страни-домакини (заедно с Италия, Финландия и Румъния) на Евроволей 2026, един от които е нашата родина.

В София националите ще изиграят 5 мача от груповата фаза, като надеждите са двубоите на родна земя с българско участие да са общо 7 (плюс осминафинал и четвъртфинал), а след това избраните от Джанлоренцо Бленджини състезатели да продължат напред към битката за медалите, вече на италианска земя.

Всичко започва в 19:00 часа днес в "Арена 8888" в София (и на живо в ефира на MAX One), а първото препятствие на България е от нашия регион - Северна Македония е съперникът, който ще излезе срещу "лъвовете" в мача на откриването на европейското по волейбол.

Toва ще бъде първа среща между двете съседни държави на европейски шампионати. Историята на северномакедонските участия на континенталния форум е доста кратка, като това ще бъде четвърти случай, в който западните ни комшии са на този турнир - в предишните четири най-доброто представяне е шестнадесетото място през 2023-а, когато са и един от домакините.

Най-скорошните официални мачове между двете държави са през 2016-а, когато в Европейската лига губим и двата мача с 1:3 гейма. А последните срещи въобще са приятелски такива през 2021-а, когато България печели на два пъти с по 3:1.

В състава на съперника личат познати на родната волейболна сцена имена - като братята Гьорги и Никола Гьоргиев, както и Александър Ляфтов, все състезатели, прекарали известно време в български отбори.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини пък обяви окончателния състав от 14 волейболсти, като за Евроволей 2026 в сметките му не попадна Борис Начев.

Отборът ни за турнира изглежда така:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал: Венислав Антов

Централни блокировачи: Алекс Грозданов (капитан, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро: Дамян Колев.

За България това ще бъде участие №32 на европейско първенство по волейбол. Единствените два случая, в които страната ни не играе, са през 2005-а и 1948-а. Най-големият български успех е среброто от Франция 1951, а сред успехите на страната ни на шампионата на континента личат и четири бронзови медала - Румъния 1955, 1981-а, когато сме домакин, Източна Германия 1983 и Турция 2009.

Днес има още един мач - от 20:00 часа Румъния приема Латвия в откриващия двубой на група D в Клуж Напока.

Dir.bg