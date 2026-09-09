Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на шестмесечната война, предаде Ройтерс.

Според Йордания противовъздушната ѝ отбрана е прихванала 18 от 20-те ирански ракети, а останалите две са паднали в необитаеми райони. Няма съобщения за жертви. Американски представител заяви, че атаката е била неефективна и всички американски военнослужещи са отчетени като живи и в безопасност.

КГИР заяви още, че е атакувал два американски военни кораба и осем петролни танкера, които според Иран са се опитвали да преминат през "забранена и опасна" зона на Ормузкия проток. Твърдението за нанесените щети по корабите не е независимо потвърдено.

Засилените атаки от страна на САЩ и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни.

САЩ заявиха вчера, че са унищожили пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб и плененият от Иран подводен дрон. Четири кораба ("Кавиз", "Чарминар", "Хоризон" и "Риеско") са били унищожени в Оманския залив, а пети ("Деря") — близо до остров Харг, съобщи Централното командване на САЩ и публикува видео от ударите, които определи като отговор на това, че КГИР е обстрелвал два пъти американски военноморски кораб с балистични ракети през предходните два дни. Няма пострадали американци, според Вашингтон.

САЩ съобщиха също, че техен подводен дрон е получил повреда в района на Ормузкия проток, след като Иран заяви, че е пленил американски подводен апарат. По данни на CENTCOM дронът е бил стар модел, който не е събирал поверителни данни и не е разполагал със секретно сонарно или радарно оборудване.

"Иран продължава да се опитва да удря американски военноморски кораби, и всеки път, когато го прави или се опита да го направи, ще губи танкери", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите по време на посещение в Колумбия.

След това Иран извърши балистична атака срещу база, използвана от американски сили близо до Ал Азрак в Йордания, според изявление на КГИР, разпространено от държавните медии.

Американски представител заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски войници са отчетени.

Иран е атакувал американски обекти и съюзници в региона през цялата война, включително няколко пъти в Йордания, убивайки най‑малко двама американски военнослужещи при удар през юли.

Новите атаки прекъснаха относителното едномесечно затишие. Трафикът през Ормузкия проток е спаднал значително - във вторник през него са преминали само шест товарни кораба при 10-дневна средна стойност от 12.

Ескалацията се отрази и на петролните пазари. Цената на сорта Brent се насочи към 100 долара за барел на фона на опасенията за прекъсване на доставките през Ормузкия проток.

Дир.бг