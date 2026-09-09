След прекъсване от две години САЩ отново ще има финалист при мъжете на US Open. И нов шампион, защото актуалният такъв Карлос Алкарас е аут.

Бен Шелтън за втори път в кариерата си достига до полуфиналите, след като отстрани миналогодишния първенец Алкарас и то по какъв начин само - в петсетов маратон, завършил в 3:30 часа след полунощ местно време. Шелтън надви Карлитос с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6 и 7:6(10:7), а срещата помежду им ще остане като най-късно приключилата в историята на турнира.

В полуфиналите съперник на Шелтън ще бъде друг американец - Франсис Тиафо, което означава домакинско участие на финала за първи път от 2024-а насам, когато Тайлър Фриц загуби в поредни сетове от Яник Синер.

Случайно или не досегашният рекорд отново бе с участието на Алкарас - при петсетовия четвъртфинал срещу Яник Синер, приключил в 2:50 след полунощ преди две години, но тогава с испанска победа.

Първият сет определено даде заявка за обещаващ двубой, след като двамата летяха по корта повече от час и Шелтън изостана след тайбрек - 6:7(5). Но после нещата поеха в изцяло друга посока и американецът, който влезе в турнира като №9 в света, но си гарантира изкачване с пет позиции към момента, заигра фантатистично и даде само четири гейма на фаворите в следващите два сета, за да поведе в резултата след 6:1 и 6:3.

Преди днешния мач Бен никога не бе печелил срещу Алкарас - три загуби в три мача. При една от смените на полетата испанската звезда видимо имаше проблеми от здравословен характер, но се върна на корта и даде всичко от себе си.

Шампионът обаче показа характера си в четвъртата част, изравнявайки сетовете след 6:1 и така всичко щеше да се реши в пети сет. Който както подобава на такъв мач отиде в шампионски тайбрек, тъй като нито един от двамата на корта не успя да пробие сервиса на съперника.

Там обаче Шелтън загуби само два сервис гейма, докато Карлитос направи това три пъти и така всичко приключи в полза на местния любимец, повече от три часа и половина след полунощ. Двамата играха общо 4:27 часа.

Дир.бг