Шест групи ще участват в рок концерт на 11 и 12 септември (петък и събота) в градинката пред НЧ „Добри Войников – 1856“ в Шумен. По този начин от близо 10 години насам читалището открива новия си творчески сезон.

Тази година събитието BACK 2 SCHOOL ROCK | SHUMEN 2026 ще се проведе в рамките на две вечери.

На 11 септември (петък) от 19.00 часа на сцената пред читалището ще излязат Kopfkino, Zavera и DnD Band.

Eff3rus от Варна, Chaplin’s Dream и още една варненска група Парадокс ще участват във втората концертна вечер на 12 септември (събота) също от 19.00 часа.

Организаторите канят всички фенове на рока и почитателите на музиката в градинката пред читалището.

Входът е свободен.

ШУМ.БГ