"Демократична България" иска пълна забрана на рекламата на хазарт, става ясно от законопроект, внесен от парламентарната група.

"Днес внасяме законопроект за изменение на Закона за хазарта, с който да запълним всички "вратички", да забраним рекламата навсякъде, по всички начини, без възможности хазартните оператори да се възползват от действащите вратички на закона", каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и заместник-председател на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов, цитиран от БТА.

По думите му са се видели много примери за заобикаляне на забраните за реклама на хазарт. Целите градове са в реклами на хазарт, въпреки ограничението, по националната телевизия имаше реклами на хазарт, въпреки ограничението. По градовете, освен билбордове, има знамена и всякакви други форми на заобикаляне на забраната, посочи Божанов.

Той обясни, че в законопроекта са предвидени и проактивно систематизиран мониторинг на онлайн рекламите, повече задължения за социалните мрежи и за търсачките.

Аз смятам, че е дошло времето да забраним рекламата, за да ограничим очевидно негативното влияние върху българските граждани, посочи той.

Пълната забрана на хазарта трябва да бъде оценена много внимателно, защото крие рискове от развиване на незаконния хазарт, допълни Божанов.

Той обясни още, че има предвидени санкции, но фокусът на законопроекта е ефективното сваляне на рекламата.

Дир.бг