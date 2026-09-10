Потребителите ще имат 14 дни, за да се откажат без причина и без неустойка от договор за финансови услуги, сключен от разстояние, реши парламентът с приети на второ четене промени в Закона за защита на потребителите.

Новите правила въвеждат минимално равнище на защита за клиентите на финансови услуги. Те регламентират каква информация трябва да получава потребителят преди сключването на договора, както и условията за отказ и случаите, в които това право не се прилага.

При договор, сключен онлайн, търговецът ще трябва да осигури специална функция, чрез която клиентът да може да упражни правото си на отказ. Тя трябва да бъде обозначена с надпис "откажете се от договора тук" или с друг също толкова ясен израз. Функцията трябва да е постоянно достъпна през целия период, в който потребителят има право да се откаже.

14-дневният срок започва да тече от сключването на договора или от деня, в който клиентът получи договорните условия и преддоговорната информация. При отказ потребителят няма да дължи неустойка или обезщетение, а само стойността на финансовите услуги, които реално са му били предоставени.

С промените се въвежда и забрана за използване на търговски практики в онлайн интерфейсите, които могат да манипулират решението на потребителя да сключи договор за финансова услуга.

Законът предвижда и възможност Комисията за защита на потребителите (КЗП) да разпореди спиране на нарушение, включително когато търговец не е публикувал необходимата информация за плащането, доставката и правото на отказ, предоставил е невярна или непълна информация или не може да бъде открит чрез посочените от него канали за комуникация повече от 3 пъти в рамките на 10 работни дни.

В тези случаи председателят на КЗП ще може да издаде заповед за преустановяване на нарушението. Тя ще се публикува на интернет страницата на комисията в деня на издаването й, като засегнатите лица ще се считат за уведомени и ще трябва да отстранят нарушенията.

Парламентът отхвърли предложението на Любен Иванов ("Демократична България") уведомяването за спирането на интернет страницата да се връчва на засегнатото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Според него публикуването на сайта на КЗП не представлява истинско уведомление, предаде БТА.

Божидар Божанов ("Демократична България") посочи, че подобен подход вече съществува в други закони и заяви, че ако предложението не бъде прието, ще бъде внесен отделен закон за свалянето на сайтове.

Измененията в Закона за защита на потребителите ще влязат в сила от обнародването им в "Държавен вестник", с изключение на някои разпоредби, които ще започнат да действат от 27 септември 2026 г.

Дир.бг