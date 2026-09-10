Министерският съвет одобри общо 319 560 евро допълнително финансиране за общините за провеждане на аварийни дезинсекционни дейности срещу комари през септември 2026 г.



От тази сума за цялата област Шумен са предвидени 910 евро, с които ще бъдат обработени 1 155,72 дка площи, представляващи публична държавна собственост. Те обхващат 59 на брой потенциални развъдни биотопа на комари в областта.



Най-голям ресурс е отделен за община Каспичан. Там площите, които ще се обработват, са 422,42 дка, а средствата са 325 евро.



За община Нови Пазар са предвидени 180 евро за 231 дка площ. В община Върбица ще бъдат обработени 160 дка, а отпуснатите средства са 125 евро. За община Смядово са предвидени 90 евро за 115 дка площ.



В община Шумен ще бъдат обработени 99,30 дка публична държавна собственост, а средствата възлизат на 80 евро.



В община Никола Козлево ще се пръскат 85 дка, за които са заделени 65 евро. В общините Венец и Каолиново ще бъдат обработени по 15 дка, за което са отпуснати по 15 евро. За община Велики Преслав са определени 13 дка и 15 евро.



ШУМ.БГ