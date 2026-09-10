Британското издание "Дейли Телеграф" обяви, че западни военни ветерани, включително бивши кадри от британските специални части САС (SAS), обучават руски граждани и военнослужещи в тренировъчни лагери в България и Сърбия. Публикувана вчера статия с маркер "Ексклузивно" и заглавие "Ветерани от SAS "обучават руснаци да се бият в Украйна" твърди, че редакцията разполага с копие от изтекъл доклад на австралийското разузнаване за съюза "Петте очи" (Five Eyes или FVEY), базиран на разговори с бивши австралийски командоси. Това е най-мащабната организация за стратегическо разузнаване в света, съставена от Австралия, Великобритания, Канада, Нова Зеландия и САЩ.

Още днес "Демократична България" съобщи, че ще поиска официално изслушване на ДАНС заради информацията. Ивайло Мирчев каза, че парламентарната група ще настоява за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Атанас Атанасов призова за радикални реформи, като припомни проучване на френското издание "Експрес", според което доверието на НАТО в българското разузнаване е "нулево".

Цитираният от "Дейли Телеграф" документ посочва частен тренировъчен център на компанията "Алфа Метал" край габровското село Междени. Посочва се, че базата предлага специализирано военно обучение за охранители, частни военни структури и екипи за сигурност на цени от около 4000 евро на участник. Информация, която в голяма степен съответства на описанието в сайта на "Алфа Метал" - "международна академия за тактическо обучение, охрана и специални операции". Според източниците на "Дейли Телеграф" съоръжението е продължило да приема руски граждани за обучение и след началото на войната в Украйна. Публикацията отбелязва също, че компанията е публикувала обяви в платформата "Линкдин" (LinkedIn) за търсене на британски инструктори с боен опит, а на интернет страницата ѝ е било поставено официалното лого на САС.

Материалът посочва данни за партньорство между българската база и руската охранителна фирма "Алфа Регион", базирана в Санкт Петербург. На своя сайт руското дружество рекламира тренировъчната програма в България и описва наличен преподавателски състав от специалните служби на САЩ, Русия, Украйна и Израел. Законодателството във Великобритания и Австралия изрично забранява на бивши служители от специалните сили да предоставят експертиза и военни умения в полза на чужди държави.

Пред "Телеграф" от ръководството на "Алфа-Метал" категорично са отхвърлили твърденията, определяйки ги като неверни. Представител на компанията е заявил, че центърът никога не е наемал служители от британските специални части и не е провеждал обучения на руски граждани след 2022 година. От "Дейли Телеграф" са потърсили и британското министерство на отбраната. Оттам са отказали коментар по разузнавателни въпроси, но са посочили, че страната прилага строги законови мерки за противодействие на враждебни чуждестранни дейности.

Дир.бг