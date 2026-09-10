Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Родос, е извършил принудително кацане на летище "Македония" в Солун снощи заради двама британски пътници, които създавали безредици на борда, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Двамата мъже, на 39 и 42 години, проявявали агресивно поведение към членове на екипажа и други пътници и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира на самолета, се посочва в информацията.

Според информация на обществената медия 39-годишният мъж снимал с камера, а кабинният екипаж установил, че 42-годишният по-рано е пушил в тоалетната на самолета, което е строго забранено.

Заради създадената ситуация самолетът е извършил извънредно кацане на летище "Македония" в Солун.

Двамата британски граждани са били задържани от служители на полицията на летището. Те ще бъдат изправени пред компетентните съдебни власти, посочва ЕРТ.

В началото на юни тази година самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Анталия, извърши принудително кацане на международното летище "Македония" в Солун заради агресивно поведение на пътник.

39-годишният британски гражданин бил във видимо нетрезво състояние и предизвикал безредици на борда. Според полицията той проявявал агресивно поведение както към членовете на екипажа, така и към останалите пътници.

Капитанът на полета взел решение за извънредно кацане в Солун, а след приземяването британецът е бил задържан от служители на полицията на летището.

Дир.бг