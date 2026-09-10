Илияна Йотова е наш идеологически противник, а Андрей Гюров се свени да дойде при нас и да поиска подкрепа. Непоискана подкрепа не се дава.

Такава теза разви във Видин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при първото си публично появяване, след като стана ясно, че партията няма да участва в президентските избори на 25 октомври със свой кандидат.

С тези общи приказки - "избирателите, гражданите", Гюров и Кандев няма да спечелят избирателите на ГЕРБ, изтъкна Борисов. "С поведението на ПП и ДБ към ГЕРБ те не могат да направят периферията, за която приказват", смята той.

Лидерът на ГЕРБ обясни защо е във Видин, като каза - "Мобилизираме партията - окуражавам ги, давам им сила, а те на мене, обясних им защо нямаме кандидат за президентските избори. Предстоят ни битки. Дори и тази синагога - тя не е действаща, където сме днес, е направено от нас."

"Ние сме гласували за Гюров - да стане подуправител на БНБ. Сега се свени да дойде при нас! Защо се свени? Непоискано добро не се прави, непоискана подкрепа не се дава. Тук имат глави на раменете си. По-ясен не мога да бъда", продължи Борисов, отговаряйки на журналистически въпроси.

Какво е това инициативен комитет? Това е начин да се скрият партийните кандидатури, продължи разсъжденията си за президентските избори лидерът на ГЕРБ.

"Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродупутати и много се уважават, други по семейни причини. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин и те са приели да участват в инициативния комитет на Йотова. Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение", коментира Борисов присъствието на хора от ГЕРБ в инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова.

"Не знам ДБ-тата дали не играят с двама кандидати - Христанов и Гюров. Иначе няма логика само преди няколко месеца да са те направили служебен министър с премиер Андрей Гюров и Христанов земеделски министър и сега да има двама кандидати. Не виждам и логика, да видим и инициативния комитет на Гюров-Кандев", продължи Бойко Борисов.

Според него това, което правят от ПП и ДБ е да помагат на Илияна Йотова.

"Заедно с колегите мобилизираме партията, защото ни предстоят сериозни битки", каза отново Борисов пред медиите.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че е във Видин, защото структурите на партията започват подготовка за местните избори. "Щях да кажа - подготвям партията в режим на "партизанска война", защото масово гонят хора на ГЕРБ и слагат предатели, но това само ни мобилизира и ни прави по-силни, за да ги победим", каза в началото на изложението си Бойко Борисов.

Според Борисов в момента лидерите на ПП и ДБ в момента пречат на Гюров и Кандев, защото "ходят и се договарят за Висшия съдебен съвет с "Прогресивна България".

Лидерът на ГЕРБ отново изказа подозрения към машинното гласуване, защото "в момента машините ги пипкат".

"Справедливата кошница стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани хората, които изкуствено надуват цените. Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата. Оправданията е крайно време да свършат", атакува управлението на "Прогресивна България" бившият премиер.

И отново изтъкна, че толкова, колкото ГЕРБ е направил във властта, никой не е правил.

Дир.бг