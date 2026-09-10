66-годишен мъж от Разград получи фрактура на крака при катастрофа на пътя между Каолиново и село Пристое, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът станал вчера около 11,35 часа.

Полуремаркето на камион Скания, управляван от 50-годишен мъж от Варна, навлязло в лентата за насрещно движение, като в него се ударил товарен автомобил ДАФ с разградска регистрация.

На място пристигнали служители на Спешна помощ, пожарната и полицията в Каолиново.

66-годишният шофьор на ДАФ-а бил изваден от кабината и откаран в шуменската болница, където установили фрактура на ляв крак.

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ