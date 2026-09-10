Оперната певица Александрина Пендачанска и бившият шеф на Дарик радио, журналистът Константин Вълков оглавиха инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев.

Именно Константин Вълков беше модератор на представянето на кандидатпрезидентската двойка на стълбите пред Историческия музей в Гоце Делчев преди дни. Двамата с оперната прима и съпруга на пиара на ПП Найо Тицин са съпредседатели на комитета.

Учредяването се състоя в пространството за изкуство и култура "Топлоцентрала" в столицата. Първоначално беше насрочено в 13:00 часа, но в уречения час публично събитие нямаше. Оказа се, че учредителното събрание за инициативния комитет е започнало още рано сутринта и към момента все още продължава. Час по-късно Гюров и Кандев заедно с членовете на инициативния комитет застанаха публично и направиха изявление.

В инициативния комитет на Андрей Гюров влизат близо 200 души, като сред тях са общественици, творци, политици, лекари - като проф. д-р Коста Костов и доц. д-р Христо Христев. До номинирания за държавен глава застана бившият военен министър Тодор Тагарев. Тук е и актьорът Алекс Алексиев, фронтменът на група "Остава" Свилен Ноев. В състава на комитета влезе и евродепутатът от ПП-ДБ Никола Минчев.

Двама служебни министри от кабинета "Гюров" също застанаха зад кандидатпрезидентския тандем - Сергей Игнатов, който беше бивш просветен министър и в кабинет на ГЕРБ преди да заеме поста преди няколко месеца в служебния, както и зам.-кметът на София Георги Клисурски, който отговаряше за финансите в правителството на номинирания за президент.

Журналистката Искра Ангелова беше водещ на събитието и благодари на присъстващите с думите, че "все още има свободни медии".

"Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят", каза в словото си Гюров. Той беше категоричен, че няма да отстъпва от президентските правомощия.

Гюров каза още, че има нужда от промяна в президентската институция. "Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото от последните 20 години. Такава промяна изисква нови личности, а не прегрупиране на старите пророци с нови маски. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност", допълни той.

Кандидат-президентът обеща още да не дели гражданите по етнос, пол и вероизповедание, а ще работи за това всеки да намери своето място.

"Няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", обеща Андрей Гюров.

Съпредседателят на инициативния му комитет Александрина Пендачанска обясни защо е приела да застане начело на комитета. "Защото на страната е нужен президент обединител, а Гюров е доказал, че е "един силен и независим човек, каза оперната певица.

"Той върна достойнството и силата на България. Той е човек, който никога няма да коленичи в нечии крака", добави Пендачанска. Тя изрази тревогата си от това, че начело на държавата са застанали сили, които ни дърпат назад.

Другият съпредседател Константин Вълков уточни, че вече е преподавател в НБУ, а не толкова журналист. И той изложи пред публиката своя аргумент да подкрепи двойката Гюров - Кандев. "Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не виждам и не усещам "вчера", аз виждам и усещам "утре", заяви Вълков.

Още при представянето и обявяването на участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа. В инициативния комитет участват добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици.

Нагласата е и ПП и ДБ да застанат зад двамата кандидати за президентската битка, но след събранията и вземането на решенията на политическите им органи през уикенда. По-рано днес съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев призова избирателите на ГЕРБ да подкрепят двойката. Той отправи задочен съвет към Гюров - да не търси партийна подкрепа.

В отговор по обед лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че Гюров "се свени да дойде при нас" и потвърди, че ГЕРБ не дава непоискана подкрепа.

Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.

Преди два дни беше учреден и Инициативният комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Учредителното събрание се състоя в Зала 6 на НДК в присъствието на медиите, а четирима съпредседатели оглавиха комитета - антарктика проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, д-р Емил Стоименов и депутатката от ПБ Емине Гюлестан.

Дир.бг