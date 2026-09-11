Преди 2-3 години такова изречение щеше да звучи напълно невероятно, но днес е факт - Комо записа победа в основната фаза на Шампионската лига.

Италианският отбор, който е абсолютна сензация в последните два сезона, надигра у дома РБ Лайпциг с 4:1 и има три точки след първия кръг в турнира.

Това е наистина изумителна история за клуба от брега на прочутото езеро, който банкрутира в началото на века, стигна до четвърта дивизия на италианския футбол, а днес мери сили с най-силните отбори на Европа.

Комо се завърна в елита на калчото преди 2 години, като във втория си сезон там спечели правото да играе в Шампионската лига. И то - за сметка на Милан и Ювентус.

Тази вечер на 13-хилядния стадион "Джузепе Синигаля", кацнал на ръба на езерото, отборът на треньора Сеск Фабрегас игра като опитен европейски боец, а не като пълен дебютант в турнира на шампионите.

Хърватинът Мате Батурина откри в 14-ата минута, а в 38-ата асистира на Анастасиос Дувикас и резултатът бе удвоен. Нико Пас даде брилянтна асистенция на Асан Диао за 3:0 в 54-ата минута и интригата изглеждаше напълно прогонена от терена.

Но Андрия Максимович върна гол за германския отбор четири минути по-късно, а с това и надеждите на Лайпциг поне за точка. Те бяха удавени в езерото с гол на Максимо Пероне в последните секунди, отново след асистенция на страхотния аржентински плеймейкър Нико Пас.

Отборът на Фабрегас е невероятен сбор от таланти от целия свят, като в стартовия състав отново - както често се случва, нямаше нито един италианец. Като резерви влязоха националите Мойс Кийн и Самуеле Ричи, които бяха взети това лято под наем от Фиорентина и Милан съответно. Общо петима италианци има в състава от 25 играчи на Комо.

Следващият мач на отбора в основната фаза на Шампионската лига е на 14 октомври като гост на Фейенорд. Предстоят му още срещи с Манчестър Юнайтед, АЕК и ПСЖ у дома, както и визит и на Ланс, Бетис и Барселона.

Съвсем нелошо за един отбор, който никога не е стигал до такова ниво, не е бил шампион на страната си и има едва 15 сезона в елита изобщо. А и преди 20 години бе пред изчезване... А сега ще играе на най-високата сцена срещу ПСЖ, Юнайтед и Барса...

В следващия кръг РБ Лайпциг е домакин на ПСВ.

Dir.bg