Емблематичната черна рокля, носена от принцеса Даяна при една от най-запомнящите се нейни публични изяви, ще бъде предложена на търг от аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк през декември, съобщи електронното издание на в. „Дейли телеграф“. Предполага се, че дрехата може да достигне цена от около 298 000 щатски долара.

Даяна носи черната копринена рокля с открити рамене на благотворително събитие в галерия „Серпентайн“ в Лондон на 29 юни 1994 г. Същия ден тогавашният принц Чарлз признава по телевизията, че е изневерил на съпругата си. Даяна и Чарлз вече са разделени, но все още не са разведени.

Роклята е дело на гръцката дизайнерка Кристина Стамболян. Даяна я е поръчала през 1991 г., но първоначално не я е носила, тъй като я е смятала за прекалено смела. Три години по-късно тя избира именно този тоалет за появата си в „Серпентайн“, припомня в. „Дейли телеграф". Дрехата й с открити рамене се превръща в сензация. Появата на принцеса Даяна е възприета като демонстрация на увереност и независимост в момент, когато личният ѝ живот е под силно обществено внимание. Именно така дрехата й става известна като „роклята на отмъщението“.

През 1997 г., малко преди смъртта си, принцесата предлага на благотворителен търг част от своя гардероб, включително 79 рокли. Продажбата е организирана с благотворителна цел, а средствата са предназначени за организации, свързани с борбата с рак и СПИН, отбелязва в. „Дейли телеграф".

Предстоящият търг в Ню Йорк ще бъде първата продажба на роклята от почти три десетилетия. Тя ще бъде предложена на 9 декември.

Преди продажбата роклята ще бъде показана в Лондон, Хонконг и Женева. Част от приходите от търга ще бъде дарена на благотворителната организация NHS Lothian в подкрепа на Кралската болница в Единбург, допълва в. „Дейли телеграф“.

El 'vestido de la venganza' de la princesa Diana sale en 'tour' antes de su subasta final #NoticiasSIN #Moda



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БТА/Дарик