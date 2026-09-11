Манчестър Юнайтед се завърна в Шампионската лига, за да разбие у дома азербайджанския Сабах с 4:0 в първия си мач от основната фаза.

Дебютантите нямаха никакъв шанс на "Олд Трафорд" и допуснаха три гола през първото полувреме, което не остави никаква интрига.

Водени от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас, азерите удържаха положението до 27-ата минута, когато Матеуш Куня откри резултата с удар отблизо.

В 42-рата минута вкара Бруно Фернандеш, а секунди преди почивката Бенямин Шешко добави трето попадение.

Лисандро Мартинес вкара в 68-ата минута четвъртия гол, а след него Юнайтед си позволи да даде почивка на играчи с оглед на неделното дерби срещу Сити във Висшата лига.

Байерн също взе очакваните и задължителни три домакински точки на старта на основната фаза - 5:0, но имаше съвсем различно първо полувреме срещу Бодьо Глимт.

Норвежците не трепнаха и удържаха 0:0 до почивката, след която обаче машината от Мюнхен излезе с удвоена нагласа и агресия.

Джамал Мусиала вкара в 47-ата минута, Хари Кейн удвои в 61-вата, а в 77-ата Алфонсо Дейвис реализира. В последните минути се разписа на два пъти и Майкъл Олисе.

В последния мач от късната сесия на деня Славия Прага и френският Ланс направиха най-голямото шоу - 2:3 с невероятна късна драма, след като куриозен случай беляза срещата.

Домакините направиха смяна след първото полувреме при 0:0 и в паузата се появи Микулаш Конечни, който замени Зима. Само три минути по-късно същият Конечни получи директен червен картон, след като повали откъсващ се играч на съперника.

Въпреки това Славия поведе с гол на Даниел Щурм в 51-ата минута, преди Абдала Сима да изравни в 73-ата. Но в последните секунди отново Щурм сякаш донесе победата на чешкия шампион, който игра цяло второ полувреме с 10 души - 2:1!

Вместо това обаче дойде пълен шок за стадиона. В добавеното време Ланс обърна до 2:3 с голове на Флориан Товен и Рубен Агилар.

Следващи мачове на отборите:

13 октомври

Ланс - Спортинг

Сабах - Славия Прага

Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед

Викинг - Байерн

Дир.бг