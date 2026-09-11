Израелската армия е унищожила подземни позиции, принадлежащи на подкрепяната от Иран въоръжена група "Хизбула" в южен Ливан, съобщиха премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац, цитирани от Ройтерс и ДПА.

Операцията завършва "консолидирането на зоната за сигурност в южен Ливан", написаха министрите в съвместно изявление в Екс.

Засега няма потвърждение от ливанска страна.

Преди седмица израелската армия пое контрол над хребета Али Тахер, както над земята, така и под нея. Според израелски медии бойци на "Хизбула" са били окопани там седмици наред, а районът е бил сцена на многократни сблъсъци.

Израелските въоръжени сили съобщиха в Телеграм, че са унищожили подземната инфраструктура в района на стратегически важния хребет след обширна подготовка.

Според армията способността на "Хизбула" да използва тази инфраструктура за планиране и извършване на терористични атаки срещу израелски цивилни и войници е била окончателно елиминирана.

Кметът на близкия град Набатие, Абас ад Дин, заяви, че е имало изключително мощна експлозия близо до хребета. Трусовете са били усетени в целия южен Ливан и дори в Бейрут, на около 70 километра. Според местни жители случващото се е приличало на леко земетресение.

Нетаняху и Кац заявиха, че мястото е "стратегическа терористична инфраструктура", изграждана в продължение на две десетилетия с иранско финансиране. Войници ще останат там, за да предотвратят завръщането на враждебни сили, добавиха те.

Според израелската армия унищожената инфраструктура се е простирала на повече от два километра. В подземните съоръжения са били открити десетки произведени в Иран ракети и дронове, както и картечници, противотанкови ракети и стотици мини и взривни устройства.

В подземната инфраструктура е имало и команден център. Комплексът е включвал оръжейни складове и помещения за живеене, които са позволявали на бойци да остават под земята продължително време.

Информацията не може да бъде проверена по независим източник, отбелязват агенциите.

Хребетът Али Тахер близо до Набатия се смята за стратегически важен заради местоположението си, което осигурява видимост над големи части от региона. Той е спорна зона в конфликта между Израел и "Хизбула" и е бил основен обект на израелски удари в южен Ливан през последните месеци. Районът е важна сфера на влияние на "Хизбула" от години, превръщайки го в повтаряща се точка на напрежение в конфликта с Израел.

Израелската армия добави, че войниците ще продължат да действат в зоната за сигурност в южен Ливан, за да унищожават терористична инфраструктура в района.

Въпреки номиналното примирие, Израел и "Хизбула" многократно си отправиха взаимни обвинения за нарушения. Израелската армия остава разположена в южен Ливан и извършва удари почти ежедневно.

Дир.бг