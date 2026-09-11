"Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти както по линия на НАТО, така и на ЕС. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решение за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти със сходен характер.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в Народното събрание в отговор на въпрос на Атанас Славов от ДБ. Той увери депутата, че България ще участва в инициативи, които военната експертиза сметне за необходими и където разполагаме с финансов ресурс.

България няма да се е включи в антидрон инициативата на НАТО, тъй като вече изпълнява сходен проект по линия на ЕС и това би разпиляло ограничените финансови възможности на Министерството на отбраната", посочи военният министър.

В питането си депутатът припомни, че на срещата на НАТО през юли в Анкара е обявена антидрон инициатива за 40 млрд. долара. "Бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?", попита Славов, цитиран от БНТ.

"Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40-милиардния проект на НАТО, ами същия проект го имаме, и България е заявила участие в ЕС. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме във всички възможни проекти", каза в отговор министър Стоянов.

Ние трябва да подхождаме балансирано, според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина можем да реализираме, подчерта той.

Министър Стоянов продължи, обръщайки се към народния представител: "Ще ви дам и друг пример. Един от тези проекти е за участие в транспортен самолет С-400. Да, де, ама България е заплатила и плаща всяка година за стратегически транспорт С-17. Знаете, че там плащаме часове. Относно наблюдение с безпилотни летателни апарати. Да, де, ама България вече участва в такъв проект на НАТО за получаване на разузнавателна информация от безпилотни летателни системи в реално време. Разбира се, че следим всеки един проект и там, където военната експертиза счете за необходимо ние да се включим и разполагаме с необходимия финансови ресурс, ние ще го направим."

Заседанието на парламента днес е посветено изцяло на парламентарен контрол. Решението беше взето вчера по предложение на председателстващия заседанието Иван Ангелов и бе мотивирано с изчерпване на седмичната законодателна програма.

На депутатски въпроси ще отговарят освен военния министър Димитър Стоянов, министрите - Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев, Евтим Милошев. Поради неотложни ангажименти в пленарната зала няма да се явят вицепремиерът Гълъб Донев и министрите Катя Ивкова, Илин Димитров, Велислава Петрова и Георги Вълчев.

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Дир.бг