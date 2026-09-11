Мартин Сурилов и Ханко Юриев със Citroën C3 Rally2 ще стартират в гръцкото рали „Дет“ утре и при успех ще си осигурят втора поредна титла в рали шампионата на България.

58-ото рали „Дет“ (рали ДЕΘ „Димитрис Низамис“) е трети кръг от рали надпреварата в нашата страна. Досега в календара минаха състезанията в Дряново и Пампорово, а в календара на Автомобилната федерация на България няма други ралита на родна земя.

Сурилов и Юриев водят в класирането за рали шампионата на България след категорични победи в Дряново и Пампорово. След тях са Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 Rally2, които също ще карат в Гърция.

Общо 46 екипажа са заявени за 58-ото рали „Дет“, като 12 от тях са български. Надпреварата ще се проведе на 12 и 13 септември край Солун. Тя е кръг както от българския рали шампионат, така и от гръцкия шампионат по рали на асфалт.

ШУМ.БГ