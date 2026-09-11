Осемнадесетгодишният шофьор, обвинен във връзка с катастрофата по пътя Смилян - Смолян, при която загинаха двама братя, е освободен с мярка за неотклонение "подписка", след като беше задържан за срок до 72 часа. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, който е наблюдаващ прокурор по досъдебното производство.

"Прецених като наблюдаващ прокурор, че мярката "подписка" ще е най-адекватна, за да обезпечи законосъобразното протичане на наказателния процес", каза Илиев пред БТА. По думите му няма реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Прокурорът посочи, че става въпрос за осемнадесетгодишен младеж, който е получил свидетелството си за управление на моторно превозно средство преди около месец и няма достатъчно опит зад волана. Загиналите двама братя са били сред най-близките му приятели.

Според Илиев е необходимо с обвиняемия да започне незабавна работа с психолог, която вероятно ще продължи дълго.

Преди да вземе решението за мярката за неотклонение наблюдаващият прокурор е разговарял както с бащата на обвиняемия, така и с родителите на загиналите братя. По думите му родителите са заявили, че нямат претенции към осемнадесетгодишния младеж и не желаят възмездие спрямо него, тъй като го възприемат като най-близък приятел на децата си. Те определят случилото се като нещастен случай, свързан с младата възраст и липсата на опит на водача, посочи прокурорът.

Атанас Илиев отправи призив към младите шофьори да бъдат внимателни и стриктно да спазват правилата за движение.

"Не за секунди, а за части от секундата целият им живот може да се преобърне", каза той.

Разследването на причините за тежкото пътнотранспортно произшествие продължава. Назначени са съдебномедицински и автотехнически експертизи, извършени са множество огледи на местопроизшествието и на автомобилите, участвали в катастрофата.

Според събраните до момента доказателства произшествието е станало на сравнително прав участък от пътя. Предварителните данни сочат, че автомобилът, управляван от обвиняемия, се е движил с несъобразена с пътния участък скорост, каза Илиев. По думите му водачът вероятно е натиснал рязко спирачките, вследствие на което е изгубил контрол над автомобила.

Последвал е страничен удар с насрещно движещ се автомобил, който според данните по разследването се е движил правомерно в своята лента. След удара автомобилът на младежите е започнал въртеливо движение и се е преобърнал по таван. По думите на прокурора цялата ситуация се е развила за секунди.

Окончателна яснота за механизма и причините за катастрофата ще има след изготвянето на назначените експертизи, уточни наблюдаващият прокурор.

При произшествието на 8 септември загинаха двама братя на 17 и 18 години от село Смилян.

Днес в община Смолян е обявен Ден на траур в тяхна памет.

Дир.бг