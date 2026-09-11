Двама мъже са задържани за побой над 54-годишен мъж в Шумен, а 40-годишен шуменец е задържан, след като ударил жената, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
На 10 септември около 13:10 часа на площад „Кристал“ 50-годишен мъж и 21-годишният му син, и двамата от село Подайва, нанесли побой на 54-годишен мъж от село Ружица. По-възрастният отправил и закани към него. Не е ясна причината за побоя. Бащата и синът са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
Същата вечер около 23:20 часа на ул. „Владайско въстание“ 40-годишен шуменец ударил с ръка по главата 39-годишна жена, с която живее на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
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Анонимен
А къде са "гражданите"? Може би в чужбина или в София, избягали от "големия" град!
Анонимен
Там , където трябва , извън селото Шумен.
Анонимен старец
Хората които имаха акъл и гащи избягаха от Шумен преди години. Тука останаха само пенсионери и крайни оптимисти вярващи на тая или оная власт че нещата ще се оправят...
Анонимен
Като имаш пиене, мезе, добра компания и покрив над главата си какво значение има къде си, не се задълбочават толкова, наздраве.
мечо бокса
госпот ги е опазил дане ги срешна.