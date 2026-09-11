Ралф Шумахер иска да види как настоящият лидер в шампионата на Формула 2 Никола Цолов би се справил във Формула 1. Българинът е високо ценен от "Рейсинг Булс", като Алън Пърмейн вече разкри, че Цолов е "следващият на опашката".

Шумахер е категоричен, че "Ред Бул" вече не се нуждае от Лиъм Лоусън и трябва да намери негов заместник, а Цолов би бил добър избор.

След първи сезон с "Рейсинг Булс", както и кратък престой от два старта в "Ред Бул", Лиам Лоусън изглежда е намерил своя ритъм на стартовата решетка. Новозеландецът успя да се съвземе и да се върне в битката, след като увереността му беше разклатена от Кристиан Хорнър и Хелмут Марко през миналия сезон. Доказателство за това беше впечатляващото му представяне за австрийския конструктор в Гран При на Нидерландия.

"Любопитно ми е да видя дали "Ред Бул" наистина ще даде шанс на Цолов, защото това би било още една възможност да се намери някой, който може да направи крачка напред и да даде този допълнителен принос." - коментира Ралф Шумахер.

"Не го виждам у Цунода и не го виждам у Лоусън. И затова мисля, че той би се вписал добре до Арвид Линдблад, който работи добре за отбора." - обобщи той.

През този уикенд за Цолов предстои спринта и основното състезание на Гран при на Испания, като към момента той е лидер в класирането със 177 точки, на 11 пред втория Рафаел Камара.

Дир.бг