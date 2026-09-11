Благотворителен концерт в подкрепа на петгодишния Марти, който страда от детска церебрална парализа - спастична квадрипареза, организира НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963“. Концертът ще се проведе на сцената на Младежкия дом в Шумен от 18:00 часа на 17 септември.

С изпълнения ще се включат Градският духов оркестър „Михаил Биков“, Гайдарският оркестър при СУ „Сава Доброплодни“, певицата Ати Молова, ученици от СУ „Сава Доброплодни“ съвместно с техния предподавател Дарина Бошнакова, формация “Con Brio” при СУ „Сава Доброплодни“, детска вокална група „Мики Маус“ и фолклорна група „Веселина“ при НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963“, фолклорна група „От извора“, театрална група „Магия“ при НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963“, детски танцов състав „Веселяче“ с ръководител Боряна Колева, детски танцов състав „Пламъче“ с ръководител Ростислав Борисов и др.

Преди концерта, от 16:00 часа, във фоайето на Младежкия дом ще бъде разположен благотворителен базар. Гостите ще могат да се насладят на домашно приготвени вкусни ястия и сладки изкушения, както и да подкрепят творци, които ще предоставят свои произведения с благотворителна цел.

Билетите за концерта са на стойност 10 евро. Те могат да бъдат закупени от НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963“ до деня на събитието или на входа преди концерта.

Марти е петгодишно дете с огромна усмивка и още по-огромна воля да върви напред. Той води трудна битка от самото си раждане. Пътят му е изпълнен с безброй часове рехабилитация, лечение, терапии и четири операции, през които той показва невероятна сила и борбеност.

Въпреки болката, трудностите и всички изпитания, през които преминава, Марти не се отказва. Днес той се бори за нещо, което за много деца е даденост – възможността един ден да бъде по-самостоятелен, да се движи по-уверено и да има възможно най-пълноценен и щастлив живот.

За да продължи по този път обаче, са необходими средства за неговото лечение, рехабилитация и терапии, както и за следващата операция, която му предстои.

Обявена е и дарителска сметка за набиране на средства:

IBAN: BG89FINV91501317642547

Титуляр: Мартин Владиславов Сарачинов

Повече за Марти и неговата битка можете да прочетете тук.

ШУМ.БГ