Филмът Woman Unknown на датско-египетската режисьорка Мей ел-Туки спечели наградата "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция в конкуренцията на 21 заглавия. Носителят на приза обяви председателката на журито на 83-тото издание на кинофестивала - режисьорката Маги Джиленхол.

Матилд Арсел, която е в главната роля в драмата Woman Unknown, спечели купа "Волпи" за най-добра актриса.

Филмът е копродукция на Дания, Швеция и Латвия. Историята е за млада детегледачка, която се готви да се омъжи за богатия си работодател непосредствено след края на Втората световна война. Тя обаче крие тайна интимна връзка от миналото с германски войник, която заплашва да съсипе репутацията ѝ.

В тазгодишната селекция за основната конкурсна програма на форума Мей ел-Туки беше единствената жена, която участва самостоятелно като режисьор, отбелязва Асошиейтед прес.

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на продукцията "Possible Love" на южнокорейския режисьор Лий Чан-дон.

Призът "Сребърен лъв" за най-добър режисьор получи Иля Хржановски за филма си "Dau" - копродукция на Германия, Франция и Швеция.

Специалната награда на журито бе присъдена на продукцията "Naza" - единственият документален филм в тазгодишната основна програма. Режисьори са Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор.

Купа "Волпи" за най-добър изпълнител на мъжка роля получи Джон Малкович за участието си в Wild Horse Nine на Мартин Макдона. Той не присъстваше в залата и благодари за приза чрез видеообращение.

Наградата "Марчело Мастрояни" за най-добър дебют беше присъдена на френската актриса Малу Кебизи за ролята в 15/18 (A Place to Heal) на режисьора Седрик Кан.

Две продукции с българско участие имаха световна премиера на фестивала.

"Гурия" на грузинския режисьор Леван Когуашвили беше показан в конкурсната програма Spotlight. Филмът е международна копродукция с участието на Грузия, Швейцария, Люксембург, България, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия. Проектът е реализиран и с подкрепата на Националния филмов център.

Във Венеция беше и световната премиера на "До края на деня" (Сърбия-България-Словения-Черна Гора) на режисьора Йелена Максимович. Продукцията беше включена в състезателната програма "Хоризонти" на кинофестивала.

Наградата за най-добър филм в „Хоризонти” получи френско-белгийската продукция Un detour par Diane на режисьорите Ан Сиро и Рафаел Балбони.

Днес.бг