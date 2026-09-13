Новата №1 в световната тенис ранглиста Елена Рибакина ознаменува качването си на върха по най-добрия начин - с титла на US Open.

Рускинята, представляваща Казахстан, за втори път през тази година победи във финал от Големия шлем доскорошната №1 Арина Сабаленка - 6:4, 5:7, 6:2 след 2 часа и 23 минути на централния корт "Артър Аш".

В началото на сезона Рибакина отново победи Сабаленка на финала на Australian Open, а сега го направи с още по-категоричен тенис, за да завоюва първия си трофей в Ню Йорк и общо трети в Шлема. Единственият й липсващ вече остава "Ролан Гарос".

За четирикратната шампионка в Шлема Сабаленка отново остават сълзите, като тя е с едва една титла от последните си пет финала. И днес не издържа на напрежението, но главната причина за загубата беше перфектната игра на нейната съперничка. Рибакина беше като робот на сервис, а от бекхенд сипеше уинър след уинър, кой от кой по-красив.

27-годишната Елена стана първата тенисистка от 2007 година насам, която побеждава две бивши шампионки в хода на US Open. В миналия кръг тя отстрани и голямата американска надежда Коко Гоф. Успеваемостта и във финалите е чудесна, като единственият загубен остава на Austrlaian Open през 2023-та от Сабаленка.

Финалът се игра пред съзвездие от знаменитости като Мария Шарапова, Били Джийн Кинг, Брад Пит, Джейк Пол, Парис Хилтън много други.

В първия сет момичето с ледено изражение показа тенис съвършенство и защо е новата №1 в света. В рамките на целия сет тя направи три пъти по-малко непредизвикани грешки от съперничката и беше перфектна на сервис. Самата част започна равностойно преди при 2:2 представителката на Казахстан да пробие след двойна грешка на нейната съперничка. Пробивът беше затвърден с отличен сервис гейм, а първата непредизвикана грешка на Рибакина дойде едва в седмия гейм. Тя поведе с 5:3, а при 5:4 нямаше никакви проблеми да затвори - 6:4.

В тази част Сабаленка направи цели 15 непредизвикани, но драстично промени играта си във втората. Започна да играе по-уверено и макар да трябваше да спасява две възможности за пробив при 1:1, се справи отлично. При 2:2 вдигна публиката с две изключителни отигравания. В последствие двете сервираха уверено, за да се стигне до 5:4 за Сабаленка, когато дойдоха първите проблеми на съперничката й на сервис. Арина обаче изпусна два сетбола, макар и в двата да имаше възможност да атакува. После поведе с 6:5 след труден гейм и дочака своя момент.Рибакина не удари чисто от форхенд при равенство 40:40, а след това на втори сервис беларускинята я наказа - 7:5 и равенство в сетовете.

Рибакина изцяло се върна към съвършенството в третия сет и в него напълно доказа, че заслужава да е новата шампионка. Изпусна при първото натискане на спусъка в откриващия гейм при брейкбол, но в третия гейм го направи. После беше перфектна на сервис и спечели всичките си точки на първо подаване. Не закъсня и втория пробив. Той дойде за 5:2, когато Сабаленка беше съвсем разклатена, правейки двойна грешка и една непредизвикана. Тя изобщо не успяваше да стори нещо на ретур и бързо осъзна съдбата си - 2:6 и нова загуба във финал от Големия шлем.

Дир.бг