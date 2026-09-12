Отборът на „Волов-Шумен 2007“ победи като гост „Устрем“ Дончево с 4:2. Срещата бе от 5 кръг на североизточната трета лига по футбол и се игра на изкуствения терен на ст. :Дружба“ в Добрич.

За шуменци това бе четвърта поредна победа. Тимът има и едно равенство от 1 кръг от гостуването си в Тервел.

Домакините от Дончево поведоха в срещата с ранен гол, дошъл след около 4 минути игра. Точен бе Преслав Тошков.

Шуменският отбор бързо се върна в мача с гол на Алекс Наков в 10-тата минута.

След изравняването шуменци натиснаха съперника и в 20-тата минута поведоха в резултата. Димитър Игнатовски вкара за „Волов-Шумен 2007“ от дузпа, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на „Устрем“.

При 1:2 двата състава се оттеглиха за почивка.

След подновяване на играта шуменският отбор поведе с разлика от два гола. В 56-тата минута след разбъркване пред вратата на „Устрем“ Игнатовски се оказа на точната позиция и отбеляза за 1:3.

В 70-тата минута домакините изненадаха шуменската защита и от наглед безобидна ситуация Георги Димитров вкара за 2:3.

Последваха трудни минути за шуменския отбор, тъй като домакините се втурнаха да търсят поне равенство в мача. Това не се случи. В 90-тата минута „Волов-Шумен 2007“ подпечата победата си с нов гол. Игнатовски центрира от ъглов удар, „сложи“ топката на главата на Жечко Йорданов, който вкара за 2:4.

Следващата среща на „Волов-Шумен 2007“ е на 19 септември. Съперник е “Септември“ Драгоево. Двубоят е от 17,00 часа на градския стадион „Панайот Волов“ в Шумен.

ШУМ.БГ