Говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова коментира предстоящите президентски избори и подготовката на комисията за тях. Балова припомни, че днес в 17 часа изтича срокът за регистрация на инициативните комитети.

Вотът този път ще се проведе при нови правила. Машините отново стават основен начин за гласуване, ограниченията за броя на секциите извън Европейския съюз отпаднаха, а Централната избирателна комисия получи допълнителни правомощия.

Пред bTV Балова каза, че за предстоящия вот ще са необходими 13 хиляди машини. Целта е да бъде гарантирано нормалното протичане на вота, без технически проблеми. Паралелно с това се подготвят организацията за видеонаблюдението и обучението на членовете на секционните избирателни комисии.

8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета са регистрирани досега

“Да, днес в 17 часа изтича срокът, като до момента имаме регистрирани 8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета. Очакваме да има още регистрации, тъй като има кандидати, които дадоха заявки още доста преди стартирането на регистрациите. Така че предполагаме, че днес отново ще има подадени заявления“, заяви Балова.

За да бъде избран президент още на първи тур, трябва да са гласували повече от половината избиратели, имащи право на глас, и кандидатът да е получил повече от половината действителни гласове.

Балова добави, че за да няма балотаж, трябва да гласуват 50% плюс един, за да може да имаме избран президент от първи тур. Ако не, на 1 ноември ще се проведе втори тур. И Централната избирателна комисия работи в тази хипотеза“, обясни говорителят на ЦИК.

Подготовка за вота

Една от големите задачи пред ЦИК е подготовката на машините за гласуване. Техният брой е 12 837. По думите на Балова-Цветкова ЦИК има опит с връщането на машинното гласуване, тъй като подобна ситуация е имало през 2021 г.

“Централната избирателна комисия подготвя и ремонт и профилактика на машините, с които държавата разполага, тъй като в годините назад, откакто са били закупени, не е правена такава. Така че да бъдем изцяло готови до средата на октомври, след това да ги предадем на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране“, посочи Балова.

Говорителят на ЦИК каза още, че на абсолютно всяка машина ще бъде направена инвентаризация.

“Заявили сме и доста резервни части, като основно имаме заявка за принтери, и като те са най-голямата част, която е дала дефект. На предходни избори, не само на предходните, но на предходни назад“, обясни Балова.

Ще бъдат подменени и определени компоненти на машините. "Освен това ще сменим изцяло, по препоръка на фирмата доставчик на машините Smartmatic, ще сменим флаш паметите и батериите на дванадесетте хиляди машини, за да можем да гарантираме, че всяка машина ще стартира в изборния ден“, каза Балова.

Видеонаблюдението в секциите

Друг ключов въпрос е организацията на видеонаблюдението при преброяването на бюлетините и разписките.

“Това, което предстои по отношение на видеонаблюдението, в момента отново сме в процедура на подписване на договор с „Информационно обслужване“, тъй като видеонаблюдението се реализира от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация“, обясни Балова.

“Ние ще дадем указания къде точно да бъдат поставени тези телефони, така че гражданите максимално да имат видео“, каза тя. На този етап не са обсъждани конкретни санкции при проблем с видеозаснемането. „Не сме го дебатирали за санкции, ако нещо не се случи, но само за справка на предходните избори само в 17 секции не е имало видеозапис, а на 99,55 процента от секциите е имало такова видеозаснемане“, посочи говорителят на ЦИК.

Затова обучението на секционните комисии ще бъде особено важно. “Въпросът е секционните комисии в рамките на обучението, което предстои да им се направи, наистина да се обясни адекватно къде следва да бъдат положени телефоните, за да се вижда коректно видеозаснемането по време на преброяването“, каза експертът.

Гласуване в чужбина

До 29 септември българските граждани в чужбина могат да подават заявления за разкриване на секции. “Да, към момента тече срокът за подаване на заявления в чужбина. Затова сега е моментът – до 29 септември всички наши сънародници извън граница да подадат към Централната избирателна комисия по електронен път“, обясни тя.

Към момента са подадени около 5500 заявления, като най-много са от Турция, Германия, Великобритания и Съединените щати. ЦИК има готовност да осигури и втора машина в по-големите секции.

“Имаме готовност, включително, да изпратим и втора машина тогава, когато секциите са по-големите“, каза Балова. Тя уточни, че при необходимост ЦИК има готовност да осигури допълнителни машини и за евентуалния втори тур, тъй като връщането, препрограмирането и повторното изпращане на устройствата би било трудно от логистична гледна точка. През 2021 г., когато ограниченията не са действали по същия начин, около 200 секции в чужбина са били оборудвани с машини, основно в Турция и Великобритания. Въпреки отпадането на ограниченията обаче към момента не се отчита драстичен скок в броя на подадените заявления.

Важна подробност за изборния ден е, че в секциите с под 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини.

Днес.бг