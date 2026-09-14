От МВР и прокуратурата обявиха на пресконференция, че в хода на разследването по случая "Петрохан" не са се променили изводите за липса на външна намеса в смъртта на шестимата в групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

От събраните до момента доказателства, а те уверявам ви, не са никак малко, не се променя първоначално посоченото - не са налице данни за външна намеса, нито в хижата на "Петрохан", нито в кемпера на Околчица, обяви заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова.

Тя изреди, че са извършени 40 огледа, над 10 претърсвания, разпитани са над 150 свидетели, изготвени са 95 експертизи и се очаква заключението на още 12.

"Разкрити са банкови тайни. За изясняването на този случай са назначени служители на различни структури. Работи се по всички версии, проверяват се всички версии, не сме изключили нито една версия", увери тя.

Николова обясни, че под надзора на прокуратурата се разследва по две досъдебни производства - за смъртта на шестимата и за паричните потоци, управлявани от загиналите.

Началникът на "Съдебна медицина" в "Александровска болница" доц. д-р Александър Александров подкрепи изводите от експертизите, че Калушев е възпроизвел изстрелите на Околчица. По ръцете на Александър Макулев няма частици от капсулен състав, посочи Александров. Той отбеляза, че оръжието е само едно и проектилите, които са намерени в тялото на Николай Златков, съвпадат като морфология с раните на останалите.

Д-р Александров посочи, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата и представи накратко изводите за причините за смъртта на жертвите.

За 15-годишния Александър Макулев - едно входно огнестрелно нараняване от дистанция на упор в лявата слепоочна област с раневи канал, преминаващ през главния мозък, и изходна рана в областта на дясно слепоочие.

За Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване с входна рана в челната област, раневи канал, който прониква в черепната кухина, уврежда черепната основа (която е костна структура), и в тилната област на главата е намерена ризница от проектила, докато оловната ядка пробива черепа и спира подкожно в тилната област.

За Ивайло Калушев - изстрел от упор в областта на устната кухина с вход в областта на небцето, през черепната основа, увреждайки мозъка, и излиза в теменната област на главата, като това негово направление на изстрела съответства и на уврежданията по люка на самия кемпер.

"Отчетеното при огледите състояние на тези трупни изменения, както и при последващите аутопсии, съпоставено с температурите, при които са пребивавали телата, дават основания да се приеме, че давността на смъртта към момента на огледа е в порядъка на пет до седем денонощия, без да може да се конкретизира напълно точно, защото медицината не е математика. Тези трупни изменения се развиват по един начин, когато температурите са нормални, по друг начин, когато са повишени околните температури, така и много по-забавено, когато става въпрос за ниски температури", обясни шефът на съдебната медицина.

По думите му оръжието е само едно - револвер, като проектилите съвпадат като морфология.

В отговор на въпрос д-р Александров каза, че семенна течност не е установена. "Но трябва да се има предвид следното. Семенната течност в..., извинявам се, че ще изпадна в такива подробности анатомични, но семенната течност в ануса, предвид неблагоприятните условия, спермата много бързо се разпада и не може да се установи. Много трудно. Трябва да се направи такова изследване за доказателство в първите часове след половия акт, ако е имало такъв, с еякулация. В противен случай не може да се докаже", обясни той.

Александров добави, че при Калушев аналният сфинктер е бил затворен, без травматични увреждания. "Докато при двете деца, за мен са деца, независимо от възрастта им, е установен зеещ анален сфинктер, с изглаждане на гънките на места. Като тази находка не е абсолютно сигурно да се дължи на полов акт. Но искам да кажа, че болестни изменения, които биха могли да причинят това, не са установени. Проучването на медицинската документация също не дава основания да се приеме, че е имало някакви болестни изменения при тях, които да доведат до наличието на тази находка", посочи докторът.

"Такава находка може да се получи, макар че няма пресни увреждания, да се дължи на наслагващо се във времето травматично увреждане на мускулатурата на сфинктера, поради което той се отпуска и гънките се заглаждат. Това е находката. Не можем да кажем дали на 100% се дължи на анални полови съвкупления, но това е находката при двете момчета", добави той.

"При химическите изследвания е доказано само наличие на фенобарбитал в организма на Калушев. При другите нямаше", отговори шефът на съдебната медиците на въпрос дали са установени наркотични вещества.

На пресконференцията присъстват майките на Ивайло Калушев - Стела Димитрова-Майсторова и на Николай Златков - Ралица Асенова и близки на останалите трима мъже от хижата - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Дир.бг