Линията на бедност в България ще бъде 443 евро през 2027 г., което е увеличение с 52,37 евро или 13,4% спрямо определената за 2026 г. стойност. Размерът беше одобрен от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

"Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи", заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Сред тях са месечните помощи за превенция и реинтеграция при отглеждането на деца в семейства на роднини и близки, както и в приемни семейства по Закона за закрила на детето. Промяната ще засегне и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания.

Увеличението на линията на бедност ще разшири и кръга на хората, които имат право на социална пенсия за старост. Повече домакинства ще могат да получават и целева помощ за отопление. Размерът на прага има значение и за целевата помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди вследствие на природни бедствия.

За да бъдат обезпечени социалните плащания през 2027 г., в бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще трябва да бъдат предвидени допълнително 93,799 млн. евро.

От КНСБ и КТ "Подкрепа" припомниха, че прагът на бедност през 2027 г. по методика се определя на база изследване на Евростат от 2024 г., и настояха за изчисляването да се ползва методиката, прилагана до 2019 г., която отчиташе поскъпването на стоките от малката потребителска кошница.

"В последните години особено това е доста важно предвид по-голямата инфлация и това би довело до размер на прага на бедност за 2027 година в размер на 467 евро и 80 цента, тоест нови 24 евро и 80 цента над предложения размер от 443. В края на краищата важна е методиката, която ние смятаме, че всъщност е основният проблем", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

При закрити врата, без пряко излъчване на дискусиите, в залата продължава заседанието на Тристранния съвет, съобщи БНР

По искане на КНСБ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев запознава социалните партньори с хода на бюджетната процедура за следващата година и с готовността да бъде осигурено подпомагане още през тази година заради високите цени на горивата от последните месеци.

Дир.бг